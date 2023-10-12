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Köyde iğrenç olay: Zihinsel engelli kızın hamile olduğu anlaşılmıştı! Bebek dünyaya gelince muhtarla ilgili gerçek ortaya çıktı

12.10.2023 18:08 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı bir köyde, cinsel istismar sonucu hamile kalıp doğum yapan zihinsel engelli M.A.'nın (17) bebeğinin babasının, DNA testi sonucuna göre köy muhtarı O.A. (42) olduğu ortaya çıktı. Muhtar O.A., tutuklandı.

Köyde iğrenç olay: Zihinsel engelli kızın hamile olduğu anlaşılmıştı! Bebek dünyaya gelince muhtarla ilgili gerçek ortaya çıktı

Ereğli ilçesine bağlı bir köyde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli M.A., haziran ayında karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde M.A.'nın 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastane görevlileri durumu jandarmaya haber verdi. Soruşturma kapsamında uzman psikolog eşliğinde M.A.'nın ifadesi alındı. M.A., ifadesinde köyde yaşayan G.A. ve köy muhtarı O.A.'nın farklı zamanlarda kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan G.A. ve O.A. suçlamaları reddederken, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bebek ise ağustos ayında dünyaya geldi.

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DNA TESTİ

Cumhuriyet savcısı, bebeğin babasının tespiti için şüpheliler G.A. ve O.A. ile bebekten DNA örneği alınmasını istedi. DNA testi sonucuna göre, bebeğin babasının köy muhtarı O.A. olduğu ortaya çıktı. Muhtar O.A., dün jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. G.A. hakkında ise 'Cinsel istismar' suçlamasıyla soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Zonguldak Ereğli

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