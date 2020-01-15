Köyde mahsur kalan 74 yaşındaki yaşlı adamı belediye ekipleri kurtardı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı ile birlikte yolu kapandığı için mahsur kalan 74 yaşındaki Cemil Kar’ı belediye ekipleri kurtardı.

Bozüyük’e bağlı Hamidiye Köyü’nde yoğun kar yağışı ile birlikte yolu kapanan ve kendisinden haber alınamayan Cemil Kar için Bozüyük Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sürdürülen çalışma sonucu Cemil Kar’ın yolunu açan ekipler, vatandaşın mağduriyetini giderdi. Yolu açtıktan sonra Cemil Kar ile görüşen ekipler hiçbir eksiğinin olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu tespit ettiler. Evinin yolu ulaşıma açılan Cemil Kar belediye ekiplerine teşekkür etti.

