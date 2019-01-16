Köyde mahsur kalan hastanın imdadına AFAD ve UMKE yetişti

Kastamonu'da, kar nedeniyle yolu kapalı olan köydeki kalp hastası kadının yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti.

İhsangazi ilçesi Kuzyaka köyünde yaşayan 90 yaşındaki kalp hastası Şerife Gökdai'nin rahatsızlanması üzerine ailesi, 12 Acil Servis'ten yardım istedi.

Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması üzerine UMKE ve AFAD ekipleri, köye ulaşmak için harekete geçti.

AFAD'ın 8x8 amfibik aracıyla yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan ekipler, Gökdai'ye ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Daha sonra sedyeyle araca alınan Gökdai, ana yolda bekletilen 112 Acil Servis ekibine teslim edilerek Kastamonu Devlet Hastanesine götürüldü.

