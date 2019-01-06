HABER

Köyde mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 11:58 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde bahçesindeki kar birikintilerini temizlerken düşüp kolunu kıran ve yolu kar nedeniyle kapanan köyde mahsur kalan kadını, AFAD ekipleri kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yolu kar nedeniyle kapalı olan köyde düşüp kolunu kıran kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bölgede üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Yörükbayır köyünde yaşayan Gülseren Yılmaz, evinin bahçesindeki kar birikintilerini temizlerken yere düşüp kolunu kırdı.

Yılmaz'ın yakınları, durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Paletli araçlarla Yılmaz'ın evine ulaşan AFAD ekipleri, yaralı kadını alarak, kent merkezinde sağlık görevlilerine teslim etti.

Yılmaz, tedavisi için Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
İzmir'in yüksek kesimlerinde, Manisa'nın tamamında kar bekleniyorİzmir'in yüksek kesimlerinde, Manisa'nın tamamında kar bekleniyor
İnegöl'de 4 metrelik dev koltuk üretildiİnegöl'de 4 metrelik dev koltuk üretildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD kadın mahsur

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

AK Parti İl Başkanı’ndan MHP ile ilgili şok sözler

AK Parti İl Başkanı’ndan MHP ile ilgili şok sözler

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna'da iki Türk kızı öldüren cani, Pendik’teki mezarlıkta bu notu bırakmış

Ukrayna canisi Pendik’teki mezarlıkta bu notu bırakmış

İstanbul'dan Didim'e gitmekte olan yolcu otobüsünde korku dolu anlar

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Göbeklitepe'de Mart ayında turizm patlaması yaşanacak

Göbeklitepe'de Mart ayında turizm patlaması yaşanacak

Adana'da korkunç olay! Oğlunun yanında, eşini kafasına çekiçle vurup öldürdü

Oğlunun yanında, eşini kafasına çekiçle vurup öldürdü

Avcılar'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

Avcılar'da 79 adrese operasyon!

Sigara fiyatı 2019'da 3 lira olabilir! Resmi Gazete'de yayımlandı

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.