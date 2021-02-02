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Köylü- çiftçi yapılandırma tarihi 2021... Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı, bitti mi?

02.02.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Köylü- çiftçi yapılandırma tarihi 2021... Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı, bitti mi?

Köylü- çiftçi borcu yapılandırma başvuru süresi 31 Aralık 2020 tarihinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştı bu sürede sona gelindi. Bu tarihin bitmesiyle birlikte vatandaşlar "Köylü- çiftçi yapılandırma uzatıldı mı, Tarım Kooperatiflerinden kredi çeken çiftçilerin yapılandırma bitti mi" sorularına cevap aramaya başladı. Daha önce bir kez bir ay uzatılan yapılandırma başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresi tekrar uzatılacak mı? Köylü- çiftçi yapılandırma son durum...

Köylü- çiftçi yapılandırma başvurusu son durum gündem oldu. 17 Kasım 2020 tarihinde başlayan ve 31 Ocak'ta biten Köylü- çiftçi yapılandırma başvurusu için Köylü- çiftçi yapılandırma uzatıldı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Önceki yapılandırma son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 verilmiş daha sonra bu süre bir ay daha uzatılmıştı. Köylü- çiftçi yapılandırma başvuru süresi ile birlikte ilk taksit ödeme günleri de ertelenmişti. Köylü- çiftçi yapılandırma yapamayan ve koronavirüsten dolayı zor günler geçiren vatandaşlar, tekrar yapılandırma başvuru süresinin uzatılmasını bekliyor fakat bir açıklama yapılmadı. 31 Ocak'a kadar yapılan başvurularda borçlar 18 taksitte ödenecek şekilde yapıldı. Peki Köylü- çiftçi yapılandırma uzatılır mı, köylü- çiftçi öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi? İşte köylü- çiftçi faizleri için son dakika gelen açıklamalar...

TARIM KOOPERATİFLERİNDEN ÇEKİLEN KREDİLERİN YAPILANDIRMA UZATILDI MI?

Orman Genel Müdürlüğünce Tarım Kooperatifleri tarafından çiftçi ve orman köylüsüne verilen krediler için de yapılandırma başvurusu süresi bitiyor. 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 31 Ocak 2021'de sona erecek yapılandırma başvuru tarihi bir ay süreyle daha uzatılmıştı, bu sürede sona gelindi. Çiftçi kredisi yapılandırma uzatılacak mı araştırması yapan vatandaşlara, daha önce bir ay uzatıldığını belirtelim. Bu işlemle birlikte hem ilk taksit ödeme süresi hem de yapılandırma başvuru süresi değişmişti. Tekrar bir yapılandırma uzatma kararı alınırsa eğer haberlerimizde yer vereceğiz.

KÖYLÜ VE ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU YAPILANDIRMASI NASIL OLACAK?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilk 10 maddesi kabul edildi. Bu işlemin ardından 17 Kasım 2020 tarihi itibari ile Resmi Gazete'de yayınlanan söz konusu kanun yürürlüğe girdi. Vatandaşlara vergi, kredi, SGP prim ve birçok borcu tekrar yapılandırma fırsatı verildi. Bu fırsattan yararlanmak isteyen çiftçiler, çiftçi kredi borcu yapılandırma 2021 çıktı mı araştırması yapıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Orman Genel Müdürlüğünce Tarım Kooperatifleri tarafından çiftçi ve orman köylüsüne verilen kredilere de yapılandırma geldi. Peki çiftçi borcu yapılandırma nasıl olacak, çiftçi borcu yapılandırma başvurusu nereye yapılır?

ÇİFTÇİ KREDİ BORCU YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilk taksit ödemesi bir ay süreyle uzatıldı.

ÇİFTÇİ KREDİ BORCU YAPILANDIRMA HESAPLAMA 2021

Çiftçi borcu yapılandırma başvurusu nereye yapılacak araştırması devam ederken, çiftçi kredi borcu yapılandırma hesaplamasının nasıl yapılacağı da araştırılmaya başlandı. Orman Genel Müdürlüğü'ne giderek başvuran vatandaşların, çiftçi yapılandırma başvurusu alınacak. Peki çiftçi yapılandırma indirimi nasıl olacak? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan çiftçi yapılandırma hesaplama ve detayları...

ÇİFTÇİ -KÖYLÜ YAPILANDIRMA KARARI

Orman Genel Müdürlüğü tarafından alınacak köylü yapılandırma başvuruları için Resmi Gazete'de yer alan madde şöyle;

"Orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümlerine intibak ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacaklarının asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’iler yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar %3 faiz uygulanarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar orman bölge müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksiti 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz. Bu fıkra uyarınca taksitlendirilen alacaklara ilişkin olarak açılmış davalar sonlandırılır. Yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Orman Genel Müdürlüğü yetkilidir."

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