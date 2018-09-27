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Köylülerden duyup kazmaya başladılar! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde bulunan ve M.S. 300'lü yıllarda erken Hristiyanlık döneminde yapıldığı tahmin edilen 8 odalı yer altı şehrinde kazı çalışmaları devam ediyor.

Köylülerden duyup kazmaya başladılar! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

217 metre uzunluğuna sahip Özler Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı yapılan çalışmalar hakkında Arkeolog Ömer Yılmaz’dan bilgiler aldı.

Vali Yurtnaç, inceleme sonrası yaptığı açıklamada ise Yozgat'ın bir tarih kenti olduğunu söyleyerek,"Yozgat'ın 5 bin yıllık bir tarihi var. Özlere geldiğimizde bir yeraltı şehri olduğunu vatandaşlar arasında duyduk. Bu sene itibariyle de işçilerimizle teknik ekibin nezaretinde buradaki yeraltı şehrini eşmeye başladık. Yaptığımız kazılarda buranın 300 metreye yakın bir yer olup çıkışı olduğunu ve 8 tane odanın da varlığını tespit ettik. Temizleme çalışmalarına başladık ve odaları meydana çıkardık" dedi.

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Yozgat'ın bir turizm güzergahı üzerinde yer almasını istediklerini de belirten Vali Yurtnaç,"Kapadokya'dan çıkıp Hattuşaş'a giden yol hattı üzerinde Özler sonra 2 bin yıllık tarihi Roma Hamamı ve Yozgat'ta bir akşam konaklama ve son olarak Hattuşaş'a ulaşan bir turizm yolu olmasını istiyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar alt yapı ve tanıtım çalışmalarıdır. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde Yozgat turizm konusunda daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir. Burada arkeologlar çalışıyor. Dediklerine göre M.S. 300'lü yıllarda yapılmış bir yerleşim yeri burası. Zaten Kapadokya'da da benzer yerler var. Buraların Kapadokya'nın devamı olduğunu düşünüyorum. Zamanında insanlarımız burada yaşamışlar ama şimdi biz burayı tarihi bir varlık olarak turizme kazandıracağız" şeklinde konuştu.

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Kayıp: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji Yozgat Boğazlıyan hristiyanlık dönemi

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