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Köylünün geçim kaynağı oldu, gizemi çözülemedi! Akın akın gelip şaşkına dönüyorlar

07.12.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derinliği tam olarak bilinmiyor, tarihi çok eskilere dayanıyor. Köydeki gizemli mağarayı ziyaret edenler hem büyüleniyor hem şaşkına dönüyor. Mardin'deki Derinsu Mağarası, doğal güzelliğinin yanı sıra köylüler için de büyük geçim kaynağı. Mağaradan gelen suyla bahçelerini ve tarlalarını suluyor, tarım yapıyor ve pirinç yetiştiriyorlar. Gizemini koruyan ve dalgıçların yolunu kaybetmesine de yol açan mağarayla ilgili ise köy halkının dikkat çekici bir isteği var...

Köylünün geçim kaynağı oldu, gizemi çözülemedi! Akın akın gelip şaşkına dönüyorlar

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Derinsu köyünde bulunan ve köye adını veren Derinsu Mağarası, derinliği bilinmeyerek gizemini koruyor. Birçok kez keşif için gelenlerin olduğu ancak mağaranın çok derin ve karmaşık yapısından dolayı derinliğinin öğrenilemediğini belirten köy halkı, geçimlerinin önemli kısmını bu mağaradan sağlıyor. Mağaradan çıkan su tarım ve meyve bahçelerini sulama işlerinde kullanılırken, doğal güzelliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Köy halkının pirinç de yetiştirmesine imkan sağlayan mağara, bir yandan da yöre halkı tarafından turizme kazandırılması isteniyor.

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“DÜNYA ÇAPINDA POPÜLER OLABİLECEK BİR MAĞARA”

Vatandaşlardan Mahsun Doğan, mağaranın tarihinin çok eskiye dayandığını ileri sürerek, keşif için çok kişinin geldiğini ancak yapının derinliğinin bulunmadığını ifade etti.

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Yapının daha fazla tanınması gerektiğini aktaran Doğan şunları söyledi:

"Buranın daha fazla tanınması gerekiyor. Çok fazla gelen kişi var ancak kimse burayla fazla ilgilenmiyor. Burası ile ilgilenen olursa dünya çapında popüler olabilecek bir mağara. Ben bu köyde yaşamıyorum ama geldiğimde görüyorum buraya gelen çok oluyor. Yaşamadığım halde buranın çok ilgi gördüğünü biliyorum. Su buradan başlıyor, alt taraftan kendine yol açmış oradan geçiyor ve köyün çıkışına kadar gidiyor."

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“DALGIÇ BURADA YOLUNU DA KAYBETTİ”

Mustafa Sun ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu köyde içtiğimiz sudur. Bahçelerimizi ve tarlalarımızı bu su ile suluyoruz. Bu su sayesinde pirinç ekebiliyorlar. Kış aylarında da bu su yükseliyor. Dumluca Barajını bu su besliyor. Yaza kadar dolmuş oluyor ve yazın mısırlar ekiliyor. 2 veya 3 yıl önce yaz ayarında suyun düşük seviyede olduğu zamanda dalgıçlar geldi. Suyun içine daldılar, 50 metre kadar gittiklerini söylediler. İçerisinde birçok mağara olduğunu söylediler. Dalgıç burada yolunu da kaybetti. Buraya turistlerin gelmesini istiyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz."

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(İHA)

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Mardin mağara

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