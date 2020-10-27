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Koyu halkaları ortadan kaldırmanın 6 ucuz yolu! Yoğurt ve gül suyu tarifi...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Göz altı morlukları özellikle kadınların en büyük sorunları arasında yer alıyor. Dermatologlar, yaşlandıkça cildimizin yenilenme yeteneğinden yoksun olduğunu ve bunun da koyu halkaların görünürlüğünü artırdığını söylüyor. Bunları geçici olarak makyajla kapatabiliriz, ancak uzun vadede sorunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olmayacaktır. Peki ne yapabiliriz?

Koyu halkaları ortadan kaldırmanın 6 ucuz yolu! Yoğurt ve gül suyu tarifi...

Size çok fazla paraya mal olmayacak ve koyu halkalarla savaşınızda çok fazla zamanınızı almayacak 8 ipucu ve püf noktası topladık.

SALATALIK, PİRİNÇ UNU, E VİTAMİNİ, BUĞDAY UNU

Salatalık, damar dolaşımına yardımcı olan antioksidanlar ve kan dolaşımını uyaran K vitamini içerir. Pirinç ununun beyazlatma etkisi vardır. E vitamini aynı zamanda cildi taze ve genç görünümlü tutan bir antioksidan kaynağıdır. Buğday unu ayrıca koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Tarif,

Bir salatalığı küçük parçalara ayırın ve mutfak robotuna / blendere koyun. Sonra suyu almak için süzün.
Salatalık suyuna 3 yemek kaşığı ince öğütülmüş pirinç unu ekleyin.
1 kapsül E Vitamini ekleyin ve bu 3 malzemeyi karıştırın.
3 yemek kaşığı buğday unu ekleyin (evde buğday unu yoksa bunun yerine çok amaçlı un kullanabilirsiniz.)
Bu maskeyi göz altı bölgenize uygulayın ve 15 dakika bekletin. Sonuçtan memnun kalana kadar her gün kullanabilirsiniz.

Bu maske buzdolabında 9 güne kadar saklanabilir.

SALATALIK, BAL, PATATES, ALOE VERA

Patates, C vitamini gibi antioksidanların cilde aktarılmasına yardımcı olur. Ayrıca cildi aydınlatmaya yardımcı olan enzimler içerirler. Bal, koyu halkaların görünümünü azaltan antiinflamatuvar özelliklere sahiptir ve ayrıca cildi pürüzsüzleştirir ve nemlendirir. Aloe vera ayrıca anti-enflamatuar, anti-bakteriyel ve iyileştirici özelliklere sahiptir.

Tarif,

1 adet salatalık ve 1 adet patates alıp rendeleyin. Daha sonra suyunu elde etmek için bu salatalık-patates kütlesini süzün.
1 çay kaşığı bal ekleyin.
1 çay kaşığı aloe vera jeli ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.
Karışımı koyu halkalarınıza 15 dakika uygulamadan önce maskeyi 10-15 dakika soğutun.

Bu maske buzdolabında 5 güne kadar saklanabilir.

VİTAMİN E, GÜL SUYU

Gül suyu cildi doğal olarak besler ve canlandırarak koyu halkaları biraz daha az görünür hale getirir.

Tarif,

1 kapsül E vitamini ile 4-5 damla gül suyunu karıştırın.
Yatmadan önce gözünüzün altına uygulayın ve bütün gece açık bırakın.

Gül suyu ve E vitamini karışımı göz altı bölgesini yumuşak ve nemli tutar ve aynı zamanda daha parlak ve sağlıklı hale getirir.

ZERDEÇAL TOZU, DOMATES, YOĞURT, PİRİNÇ TOZU

Zerdeçal, koyu halkaları büyük ölçüde azaltan harika anti-inflamatuar özelliklere sahip güçlü, doğal bir antioksidandır. Domates doğal bir ağartıcı görevi görerek göz altı bölgesinin aydınlatılmasına yardımcı olur. Yoğurttaki probiyotikler ve laktik asit, koyu halkaları hafifletmeye ve ölü hücreleri çıkarmaya gerçekten yardımcı olur.

Tarif,

1 adet domates alıp miksere koyup karıştırın.
1yemek kaşığı zerdeçal tozu ekleyin.
2 çay kaşığı yoğurt ekleyin.
1 çay kaşığı pirinç tozu ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.
Bu maskeyi gözünüzün altına uygulayın ve 15-20 dakika bekletin.

MAYDANOZ, DOMATES

Maydanozun şaşırtıcı özellikleri vardır ve koyu halkaları ortadan kaldırmak için harikadır.

Tarif,

Maydanozu alın ve yapraklarını sapından çıkarın.
1 domates alın ve blenderdan geçirin.
Maydanoz yapraklarını miksere koyun.
2 pamuklu ped alın ve karışıma koyun. İşlem fazlalıklarından kurtulmak için pamuk pedleri nazikçe sıkın ve gözünüzün altına yerleştirin. Yaklaşık 30 dakika bekletin.

NANE YAPRAĞI, LİMON SUYU

Nane yaprakları, kan damarlarını daraltmak için harika olan antibakteriyel özellikler içerir. Aynı zamanda güçlü bir soğutma etkisine sahiptir. Limon suyu ağartma etkisi ile ünlüdür.

Tarif,

Bir macun oluşturmak için taze nane yapraklarını karıştırın.
Taze sıkılmış limon suyunu alıp nane yapraklarıyla karıştırın.
Maskeyi koyu halkalara uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Bu tedavi günlük olarak kullanılabilir.

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