Koyu halkaları ortadan kaldırmanın 6 ucuz yolu! Yoğurt ve gül suyu tarifi...

Size çok fazla paraya mal olmayacak ve koyu halkalarla savaşınızda çok fazla zamanınızı almayacak 8 ipucu ve püf noktası topladık.

SALATALIK, PİRİNÇ UNU, E VİTAMİNİ, BUĞDAY UNU

Salatalık, damar dolaşımına yardımcı olan antioksidanlar ve kan dolaşımını uyaran K vitamini içerir. Pirinç ununun beyazlatma etkisi vardır. E vitamini aynı zamanda cildi taze ve genç görünümlü tutan bir antioksidan kaynağıdır. Buğday unu ayrıca koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Tarif,

Bir salatalığı küçük parçalara ayırın ve mutfak robotuna / blendere koyun. Sonra suyu almak için süzün.

Salatalık suyuna 3 yemek kaşığı ince öğütülmüş pirinç unu ekleyin.

1 kapsül E Vitamini ekleyin ve bu 3 malzemeyi karıştırın.

3 yemek kaşığı buğday unu ekleyin (evde buğday unu yoksa bunun yerine çok amaçlı un kullanabilirsiniz.)

Bu maskeyi göz altı bölgenize uygulayın ve 15 dakika bekletin. Sonuçtan memnun kalana kadar her gün kullanabilirsiniz.

Bu maske buzdolabında 9 güne kadar saklanabilir.

SALATALIK, BAL, PATATES, ALOE VERA

Patates, C vitamini gibi antioksidanların cilde aktarılmasına yardımcı olur. Ayrıca cildi aydınlatmaya yardımcı olan enzimler içerirler. Bal, koyu halkaların görünümünü azaltan antiinflamatuvar özelliklere sahiptir ve ayrıca cildi pürüzsüzleştirir ve nemlendirir. Aloe vera ayrıca anti-enflamatuar, anti-bakteriyel ve iyileştirici özelliklere sahiptir.