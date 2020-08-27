Koyu tenliler, bu makyaj hatalarına dikkat etmeli! İstenmeyen sonuçları önlemek için...

Esmer kadınların en sık yaptığı hatalardan biri yanlış fondöten seçimi. Cilt tonunuza uygun olmayan fondötenler sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilir. Fondöten alırken, hijyen kurallarını göz önünde tutan kadınlar fondöteni yüzünde denemekten kaçınır. Fakat doğru renk seçimi yapabilmek için fondötenin el ya da kol üzerinde değil çene ile boyun arasında kalan bölgede denenmesi gerekir. Yanlış renk seçimi yapmamak için çene altına sürdüğünüz fondötenin gün ışığında nasıl durduğuna bakmanız gerekiyor. Tüm adımlardan sonra fondötenin cildinizle uyum içinde olduğunu görüyorsanız doğru renk seçimini yaptınız demektir.

Makyajınız cildinizle ne kadar bütünleşirse o kadar kusursuz görünür. Bu sebeple makyaj malzemelerini seçerken göz önünde bulundurmanız gereken ilk kriter cilt tonunuzu doğru analiz etmek. Koyu ten renginiz ile uyumlu olmayan ürünler seçtiğinizde hoşlanmayacağınız sonuçlar elde edebilirsiniz. Fakat cilt renginizle uyumlu makyaj ürünleri seçerseniz beklediğinizin ötesinde verim alırsınız. Peki, koyu ten rengine sahip kadınların asla yapmaması gereken makyaj hataları nelerdir? İşte detaylar…

PEMBE TON RUJLARDAN UZAK DURUN

Eğer esmer bir tene sahipseniz pembe tonlarında sürdüğünüz ruj, güzelliğinizi gölgeleyerek sizi solgun gösterecektir. Fakat koyu renk rujlar, dudağınızı vurgulayarak solgun görünmenizin önüne geçebilir. Bu sebeple yüzünüze daha iyi uyum sağlayacak olan bordo renk tonlarındaki rujları tercih etmelisiniz.

ALLIĞINIZI ŞEFTALİ TONLARINDA SEÇİN

Tıpkı dudaklarda olduğu gibi pembe renk allıklar da esmer kadınları daha solgun gösterir. Doğal ve cildinize uyumlu bir makyaj yapmak istiyorsanız, şeftali tonlarındaki allıklar tam size göre. Allıktan önce az miktarda uygulayacağınız bronzer, yüz hatlarınızı vurgulamanıza yardımcı olacaktır. Fakat hem bronzer hem de allık sürerken abartıdan kaçınmalısınız. Bunun için makyaj malzemelerini yüzünüze uygulamadan fırçanızı üflemeniz yeterli olacaktır.

GÖZ ALTI KAPATICISI SEÇERKEN DİKKAT EDİN

Kusursuz bir makyaj için kapatıcılar vazgeçilmez önemde. Fakat koyu ten rengine sahip kadınların belki de en sık yaptığı makyaj hatası cilt rengiyle uyumsuz kapatıcılar kullanması. Göz altı morluklarını gizlemek için cilt renginizden 4-5 ton daha açık kapatıcılar kullanmanız tam tersi bir etki yaratır. Hem makyaj uygulamanızda yapay bir görünüm elde ederseniz hem de göz altı morluklarını daha belirgin hale getirirsiniz. Cilt renginizi doğru analiz ettikten sonra 1 ton açık kapatıcı kullanmanız daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

