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Koyunu bayıltıp, otomobilin bagajına koymuşlar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, çaldıkları koyunu iğneyle bayıltıp, otomobilin bagajına koyan 3 kişi, gözaltına alındı.

Koyunu bayıltıp, otomobilin bagajına koymuşlar

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kınık ilçesinde, çaldıkları koyunu iğneyle bayıltıp, otomobilin bagajına koyan 3 kişi, gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükoba Mahallesi mevkisinde meydana gelen koyun hırsızlığı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, dün öğle saatlerinde, Yuvalıtaş Mahallesi mevkisinde otomobil sürücüsünü durdurdu. Arama yapılan aracın bagajında, baygın koyun ile bayıltma işlemi için kullanılan 3 enjektör olduğu görüldü. Otomobildeki Y.T., H.H.A. ve F.Ö. gözaltına alındı. Hırsızlık ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Koyunu bayıltıp, otomobilin bagajına koymuşlar

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