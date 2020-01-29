HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kozanlı berber 3 günlük hasılatını depremzedelere bağışladı

Kozanlı berber 3 günlük hasılatını depremzedelere bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:49 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde berber Ramazan Karaca, 3 günlük gelirini, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırılması için Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’a teslim etti.Kozan’da 24 yıldan bu yana berberlik mesleği ile uğraşan Ramazan Karaca, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerden dolayı mağdur olan vatandaşlara elde ettiği 3 günlük gelirini bağışladı.

Kozanlı berber 3 günlük hasılatını depremzedelere bağışladı

Adana’nın Kozan ilçesinde berber Ramazan Karaca, 3 günlük gelirini, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırılması için Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’a teslim etti.
Kozan’da 24 yıldan bu yana berberlik mesleği ile uğraşan Ramazan Karaca, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerden dolayı mağdur olan vatandaşlara elde ettiği 3 günlük gelirini bağışladı. Ramazan Karaca, dükkanın 3 günlük hasılatını Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’a teslim etti.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, “Ramazan kardeşimize göstermiş olduğu bu anlamlı davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Elazığ ve Malatya’ya Türkiye’nin dört bir tarafından yardımlar ulaştı. Bu kapsamda, kendi iş yerinin hasılatını biriktirerek Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderen Ramazan kardeşimize ve çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Ramazan Karaca ise, “Ben ve çalışma arkadaşlarımla birlikte bu kararı aldığımızda gerçekten çok mutlu olduk. Başta bu yardımda emeği geçen değerli müşterilerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yapacağımız yardımlar ihtiyaç sahiplerinin bir nebze de olsa ihtiyacını karşılar inşallah” diye konuştu.

Kozanlı berber 3 günlük hasılatını depremzedelere bağışladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu sorular tuzağa düşürüyor!Bu sorular tuzağa düşürüyor!
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Şişli'de mucize kurtuluşŞişli'de mucize kurtuluş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'ya Aselsan imzası! Üs bölgeleri 'Sarp' ile korunacak

Üs bölgelerinin güvenliği ondan sorulacak

Son dakika! İstanbul'da ünlü mekandaki tecavüz girişimi olayında flaş gelişme

Ünlü mekandaki tecavüz girişimi olayında flaş gelişme

Şişli'de mucize kurtuluş

Şişli'de mucize kurtuluş

İstanbul'da üvey anne dehşeti! Kaynar suyu başından aşağı döktü

Üvey anne dehşeti! Kaynar suyu başından aşağı döktü

Son dakika! Çin'deki Türklerin tahliyesi için çalışma başlatıldı

Çin'deki Türklerle ilgili flaş gelişme!

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.