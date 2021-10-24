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Kozmetik ürün seçerken mevsim şartlarını da göz önünde bulundurun

24.10.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının hareketliliğine mevsim geçişi de eklenince cildimiz savunmasız kalabilir. Bu noktada cildin yıpranmaması için kozmetik ürünleri mevsim şartlarına göre seçmek önem taşır. Konu ile ilgili bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş, kozmetik ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Kozmetik ürün seçerken mevsim şartlarını da göz önünde bulundurun

Yoğun güneş ışınlarının dışında, denizin tuzlu oluşu ve havuz suyunun klorlu oluşunun vücudumuz da yaptığı izlere bir de mevsim geçişlerinde oluşan hava değişimleri eklendiğinde cildin savunması son derece yavaşlar. Bu olay ise cildin elastikiyetini oluşturan kolajen yapının bozulmasına, hücre yenileme kapasitesinde eksilmeye ve proteinlerin yok olmasına sebep olabiliyor. Deride fiziksel değişimler yaşanabilir, ileri ki zamanlar da ise cilt kanserine kadar erişen durumlar olabiliyor. Bunun gibi güncel oluşabilecek ciddi cilt sorunlarının önüne geçebilmek için cilt kuvvetlendirilmelidir. Özellikle sorunlu ve duyarlı cilde sahip bireyler bu mevsimlerde son derece dikkatli olmalıdır.

CİLT TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ

Haziran, temmuz ve ağustos ayları gibi en yüksek sıcaklıkların ve güneşin kurutan etkilerine karşılık olarak vücut derisi bir savunma oluşturur ve aşırı terler. Bu olay ise deride yağ oluşumunun süratlenmesine sebep verir. Fakat cilt temizliği doğru biçimde yapılmaz, cilt iyi nemlendirilmez ve doğru olmayan kozmetik ürünler kullanılırsa deri gözenekleri kapanır ve sonraki turda yağ butonları oluşabilir. Bu sebeplerin önüne geçebilmek için profesyonel bir cilt temizliği gerekir hatta kesinlikle şarttır. Tertipli şekilde yapılacak cilt temizliği ve bakımı, derinin nem dengesinin korunmasına yardımcı olacaktır.

KOZMETİK ÜRÜNLER SEÇERKEN MEVSİMSEL ŞARTLARA DİKKAT EDİLMELİ

Profesyonel cilt bakımlarının beraberinde kesinlikle cildin gündelik temizliği yapılmalı ve cilt nemlendirilmelidir. Yapılacak bu yöntemler, cildin mevsim geçişlerinden negatif yönde etkilenmesini engelleyecektir. Bununla birlikte yaz mevsiminde kullanılan nemlendirici kremlerin ve cilt temizleyicilerinin kış mevsiminde kullanılan ürünlerle muhakkak aynı olmaması gerektiği aklımızdan çıkmamalıdır. Bu sebeple kozmetik ürün alışverişlerinde cilt yapısı ve mevsim durumları mutlak olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bu ürünlerin dermatolojik testlere tabi tutulmuş olmasına da önem verilmelidir.

NEMLENDİRİCİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ

Mevsim geçişleri esnasında en sık rastlanan cilt sorunlarından bir diğeri ise sıcak-soğuk değişikliği sebebiyle ciltte ortaya çıkan çatlaklardır. Bu cilt çatlakları genellikle yüz civarında, burun kenarlarında yanak bölgesinde ve ellerde oluşur. Bu sorunlardan korunabilmek için duş esnasında aşırı sıcak su kullanmamaya, bununla birlikte ise cildi muhakkak nemlendirmeye itina gösterilmelidir. Banyo süresi 5-10 dakikayı aşmamalıdır. Cildi olumsuz şekilde etkileyebilecek esans ve alkol içerikli sabunları kullanmamalıyız. 5,5 PH seviyesine sahip olup olmadığına dikkat edilmelidir.

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