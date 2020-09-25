Kozmetik ürünlere dünya kadar para saçmayın! İşte mucize tarif

Göz altı ve çevresinde oluşan morluklarını ve torbaları yok etmek için tüm kadınlar çok uğraşır. Koyu halkalar şeklinde ortaya çıkan bu durum çoğu kişiyi rahatsız eder. Kozmetik dünyasında da en çok satan ürünlerin başında gelen gözaltı kapatıcısı kadınların imdadına yetişir. Şimdi vereceğimiz birbirinden kolay tariflerle kendi gözaltı kapatıcısını evde kolaylıkla yapabilirsiniz.
Oldukça hassas olan göz çevresinde oluşan mor halkaların birden çok sebebi olabilir. Bunların başında yorgunluk, uykusuzluk, yaş, aşırı güneşte kalma ve genetik gibi sebepler gelir. Bir manken gibi gözaltınızın kusursuz görünmesini istiyorsanız bu tarifleri mutlaka denemelisiniz. Göz çevresini kimyasal ürünlere maruz bırakmayın. Doğal malzemelerle yapacağınız gözaltı kapatıcısı ile yorgun görünüme veda edecek, gözaltı halkalarını kapatacak, kontür yaparak göz çevresinin daha aydınlık görünmesini sağlayabilirsiniz.
İşte doğal kapatıcı tariflerimiz...
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Malzemeler:
Mısır nişastası,
Zeytinyağı, badem yağı ya da jojoba yağı,
Nemlendirici losyon,
Yeşil kil,
Kakao tozu
Hazırlanışı:
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Bir miktar nemlendirici ve güneş kremini bir kaba koyup karıştırın.
Ayrı bir kapta 1 kaşık kahve ve 1 kaşık sıcak suyu karıştırın.
Kahvenin kıvamının pürüzsüz olması gerekiyor.
Çok sulu olmamasına dikkat edin. Krem kıvamında olması gerekiyor.
Kahve pürüzsüz hale geldikten sonra daha önce hazırladığınız nemlendirici karışımın içine yavaş yavaş ekleyin.
Kendi ten renginizi bulana kadar bileğinizin iç kısmında denemeler yapın.
İstediğiniz rengi bulduktan sonra mısır nişastasını ekleyin.
Mısır nişastası kapatıcınızın daha mat durmasını sağlayacaktır.
Pürüzsüz bir karışım haline gelene kadar karıştırın.
Kapalı bir kapta saklayabilirsiniz.
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