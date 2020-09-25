Kozmetik ürünlere dünya kadar para saçmayın! İşte mucize tarif

Göz altı ve çevresinde oluşan morluklarını ve torbaları yok etmek için tüm kadınlar çok uğraşır. Koyu halkalar şeklinde ortaya çıkan bu durum çoğu kişiyi rahatsız eder. Kozmetik dünyasında da en çok satan ürünlerin başında gelen gözaltı kapatıcısı kadınların imdadına yetişir. Şimdi vereceğimiz birbirinden kolay tariflerle kendi gözaltı kapatıcısını evde kolaylıkla yapabilirsiniz.

Oldukça hassas olan göz çevresinde oluşan mor halkaların birden çok sebebi olabilir. Bunların başında yorgunluk, uykusuzluk, yaş, aşırı güneşte kalma ve genetik gibi sebepler gelir. Bir manken gibi gözaltınızın kusursuz görünmesini istiyorsanız bu tarifleri mutlaka denemelisiniz. Göz çevresini kimyasal ürünlere maruz bırakmayın. Doğal malzemelerle yapacağınız gözaltı kapatıcısı ile yorgun görünüme veda edecek, gözaltı halkalarını kapatacak, kontür yaparak göz çevresinin daha aydınlık görünmesini sağlayabilirsiniz.

İşte doğal kapatıcı tariflerimiz...

MADEN SUYU VE BAL MUMLU TARİF

Malzemeler:

Maden suyu,

Bal mumu,

Gıda boyası,

Allantoin (aktarlardan bulabilirsiniz),

Zeytinyağı

Hazırlanışı:

Kaynattığınız 50 gram maden suyunun içerisine bir yemek kaşığı allantoin ilave edin.

Erittiğiniz bal mumunu içerisine ekleyin ve karıştırın.

İstediğiniz renkte gıda boyasını ekledikten sonra son olarak bir miktar zeytinyağı ekleyip karıştırın.

Oluşturduğunuz karışımı kapalı bir kaba koyup muhafaza edebilirsiniz.

KAKAO TOZU VE TARÇINLI TARİF

Malzemeler:

4 tatlı kaşığı kakao tozu,

10 damla E vitamini (eczanelerden alabilirsiniz),

1 tatlı kaşığı tarçın,

Çeyrek su bardağı ararot unu veya mısır nişastası,

Çeyrek su bardağı Hindistan cevizi veya zencefil

Hazırlanışı:

Malzemeleri cam bir kasede, öncelikle ararot ununu ekleyerek pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar karıştırın.

Aradığınız rengi buluncaya kadar karıştırıp sonra da cilt üzerinde testler yapın.

Rengi koyulaştırmak isterseniz tarçın ve kakao, rengi açmak isterseniz de ararot unundan biraz daha ilave edebilirsiniz.

Renk istediğiniz hale gelince ağzı kapalı bir kaba alabilirsiniz. Kapatıcınız kullanıma hazır.

YEŞİL KİL VE MISIR NİŞASTALI TARİF

Malzemeler: