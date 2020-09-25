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Kozmetik ürünlere dünya kadar para saçmayın! İşte mucize tarif

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gözaltında oluşan mor halka görünümünden kurtulmak için kullanılan gözaltı kapatıcılarına dünya kadar para ödemeyin. İşte evinizde yapabileceğiniz gözaltı kapatıcısı tarifleri.

Kozmetik ürünlere dünya kadar para saçmayın! İşte mucize tarif

İçindekiler

  • MADEN SUYU VE BAL MUMLU TARİF
  • KAKAO TOZU VE TARÇINLI TARİF
  • YEŞİL KİL VE MISIR NİŞASTALI TARİF
  • PUDRA VE GÜNEŞ KREMLİ TARİF

Göz altı ve çevresinde oluşan morluklarını ve torbaları yok etmek için tüm kadınlar çok uğraşır. Koyu halkalar şeklinde ortaya çıkan bu durum çoğu kişiyi rahatsız eder. Kozmetik dünyasında da en çok satan ürünlerin başında gelen gözaltı kapatıcısı kadınların imdadına yetişir. Şimdi vereceğimiz birbirinden kolay tariflerle kendi gözaltı kapatıcısını evde kolaylıkla yapabilirsiniz.

Oldukça hassas olan göz çevresinde oluşan mor halkaların birden çok sebebi olabilir. Bunların başında yorgunluk, uykusuzluk, yaş, aşırı güneşte kalma ve genetik gibi sebepler gelir. Bir manken gibi gözaltınızın kusursuz görünmesini istiyorsanız bu tarifleri mutlaka denemelisiniz. Göz çevresini kimyasal ürünlere maruz bırakmayın. Doğal malzemelerle yapacağınız gözaltı kapatıcısı ile yorgun görünüme veda edecek, gözaltı halkalarını kapatacak, kontür yaparak göz çevresinin daha aydınlık görünmesini sağlayabilirsiniz.

İşte doğal kapatıcı tariflerimiz...

MADEN SUYU VE BAL MUMLU TARİF

Malzemeler:

  • Maden suyu,
  • Bal mumu,
  • Gıda boyası,
  • Allantoin (aktarlardan bulabilirsiniz),
  • Zeytinyağı

Hazırlanışı:

  • Kaynattığınız 50 gram maden suyunun içerisine bir yemek kaşığı allantoin ilave edin.
  • Erittiğiniz bal mumunu içerisine ekleyin ve karıştırın.
  • İstediğiniz renkte gıda boyasını ekledikten sonra son olarak bir miktar zeytinyağı ekleyip karıştırın.
  • Oluşturduğunuz karışımı kapalı bir kaba koyup muhafaza edebilirsiniz.

KAKAO TOZU VE TARÇINLI TARİF

Malzemeler:

  • 4 tatlı kaşığı kakao tozu,
  • 10 damla E vitamini (eczanelerden alabilirsiniz),
  • 1 tatlı kaşığı tarçın,
  • Çeyrek su bardağı ararot unu veya mısır nişastası,
  • Çeyrek su bardağı Hindistan cevizi veya zencefil

Hazırlanışı:

  • Malzemeleri cam bir kasede, öncelikle ararot ununu ekleyerek pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar karıştırın.
  • Aradığınız rengi buluncaya kadar karıştırıp sonra da cilt üzerinde testler yapın.
  • Rengi koyulaştırmak isterseniz tarçın ve kakao, rengi açmak isterseniz de ararot unundan biraz daha ilave edebilirsiniz.
  • Renk istediğiniz hale gelince ağzı kapalı bir kaba alabilirsiniz. Kapatıcınız kullanıma hazır.

YEŞİL KİL VE MISIR NİŞASTALI TARİF

Malzemeler:

Mısır nişastası,
Zeytinyağı, badem yağı ya da jojoba yağı,
Nemlendirici losyon,
Yeşil kil,
Kakao tozu

Hazırlanışı:

  • 1 ölçü yeşil kil, 1 ölçü kakao tozu, 2 ölçü mısır nişastasını ekleyip karıştırın.
  • Aradığınız rengi bulduktan sonra seçtiğiniz yağlardan yavaş yavaş ekleyin.
  • Karışımı pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın.
  • Karışımı ağzı kapalı cam bir kavanozda ve serin bir yerde muhafaza edin.
  • Kapatıcınız kullanıma hazır.

PUDRA VE GÜNEŞ KREMLİ TARİF

Malzemeler:

  • Mısır nişastası ya da pudra,
  • Kullandığınız bir nemlendirici,
  • 1 kaşık kahve
  • Güneş kremi,
  • Sıcak su.

Hazırlanışı:

Bir miktar nemlendirici ve güneş kremini bir kaba koyup karıştırın.
Ayrı bir kapta 1 kaşık kahve ve 1 kaşık sıcak suyu karıştırın.
Kahvenin kıvamının pürüzsüz olması gerekiyor.
Çok sulu olmamasına dikkat edin. Krem kıvamında olması gerekiyor.
Kahve pürüzsüz hale geldikten sonra daha önce hazırladığınız nemlendirici karışımın içine yavaş yavaş ekleyin.
Kendi ten renginizi bulana kadar bileğinizin iç kısmında denemeler yapın.
İstediğiniz rengi bulduktan sonra mısır nişastasını ekleyin.
Mısır nişastası kapatıcınızın daha mat durmasını sağlayacaktır.
Pürüzsüz bir karışım haline gelene kadar karıştırın.
Kapalı bir kapta saklayabilirsiniz.


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