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KPSS başvuru ücreti 300 lira iddiası! | KPSS 300 TL mi olacak?

28.05.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen KPSS ücretleri, birçok insanın tepkisini çekti. Sosyal medyada ortaya atılan iddiada, KPSS ücretlerinin 300 lirayı bulduğu söylendi. Sosyal medyada bu haberi gören birçok kişi, konuyu araştırmadan #300tl etiketi ile Twitter’da binlerce tweet attı.

KPSS başvuru ücreti 300 lira iddiası! | KPSS 300 TL mi olacak?

KPSS sınavı için ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre başvurular bugün başladı. 28 Mayıs – 14 Haziran arasında alınacak olan başvurular için ise ücretler de belli oldu. Sınav ücreti hakkında ortaya atılan iddialar ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Twitter’da bir oturum için 2020 yılında 80 TL olarak belirlenen ücretin, bu sene itibariyle tek oturumda 300 TL olduğu iddia edildi.

ÖSYM YALANLADI
Memurlar.net üzerinden açıklama yapan ÖSYM yetkilileri, sınav giriş ücretlerinin 300 TL olduğu yönünde çıkan iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. Başvuruların bugün başlanacağı KPSS için, başvuru ücretinin 300 TL olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri sisteminde "Güncel İşlemler" bölümünden 2021- KPSS Başvuru butonuna tıklamanız gerekli. Buradan adaylar, girmek istedikleri sınavı seçmeli. Öğretmenlik için sınava girecek olan adaylar KPSS GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarını seçmeli. Üç oturum için ayrı ayrı ödeme yapılması gerekiyor. Sınav merkezleri de seçildikten sonra ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 14 Haziran tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 22 - 23 Haziran tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.


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