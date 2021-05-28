KPSS başvuru ücretleri ne kadar? KPSS ücretleri hangi bankaya yatırılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na sınavına katılım göstermek isteyen adaylar KPSS başvuru ücreti ne kadar sorusunu merak ediyor. Adayların bugün başlayacağı başvuru süreci için son tarih 14 Haziran olacak. Peki 4 oturumda gerçekleşecek sınav için KPSS başvuru ücretleri ne kadar?

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR? KPSS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Binlerce adayın katılım göstereceği 2021 yılı KPSS sınav başvuru ücreti başvuru işleminin başladığı günde merak konusu oldu. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım göstereceği sınav toplamda 4 oturumda gerçekleşecek. 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Çeşitli oturumlara göre değişmekte olan KPSS başvuruları 2021 senesinde 28 Mayıs tarihinde yani bu başlıyor. Sınav başvuruları 14 Haziran tarihinde sona ermiş olacak. KPSS 2021 başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından sınav ücreti ve başvuru bilgileri netleşecek.

KPSS sınav ücreti yayınlanacak olan KPSS 2021 başvuru kılavuzunda açıklanacak. Önceki sene KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (her bir oturum için) sınav ücreti 80,00 TL olarak açıklanmıştı. KPSS başvuru kılavuzunun yine bugün 28 Mayıs Cuma günü açıklanması bekleniyor.