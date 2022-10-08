KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman? ÖSYM DHBT başvuru ücreti!

KPSS DHBT başvurusu ile ilgili geçtiğimiz gün ÖSYM'den yazılı açıklamada bulunuldu. Konuya ilişkin ayrıntılar merak edildi. Peki, KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman? ÖSYM tarafından açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı DHBT tarihi ve detaylkar haberimizde...

KPSS DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS DHBT Sınavı ile ilgili ÖSYM'den yazılı açıklamada bulunuldu.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavına (DHBT) başvurular, 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacağı belirtildi.

2022 KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ BAŞVURU KILAVUZU

KPSS DHBT BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ BAŞVURU EKRANI

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

DHBT KPSS başvuru ücreti 115 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

