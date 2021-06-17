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KPSS geç başvuru tarihi 2021 belli oldu! 2021 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

17.06.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce aday KPSS ne zaman yapılacak sorusunu araştırıyor. 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT başvuruları sona ermişti. 2021 KPSS geç başvuru tarihi ise başvuruların bitişinin ardından merak edilmeye başlandı. Peki KPSS geç başvuru tarihi 2021 ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

KPSS geç başvuru tarihi 2021 belli oldu! 2021 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ne zaman yapılacak sorusu Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT başvurularının bitişinin ardından 2021 KPSS geç başvuru tarihi sorgulanmaya başladı. Peki KPSS geç başvuru tarihi 2021 ne zaman?

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2021 NE ZAMAN?

Binlerce aday, KPSS sınavı geç başvuru tarihini araştırmaya koyuldu. KPSS başvuruları, 28 Mayıs 2021 ve 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılmıştı.
Önceki günlerde sonlanan başvurular sonrası, KPSS 2021 geç başvurusu ise 22 Haziran ve 23 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT için geç başvurular 22 Haziran-23 Haziran 2021 tarihleri arasında alınmış olacak. Geç başvuru günlerinde gerçekleştirilecek başvurularda ise sınav ücreti, %50 artırım uygulanmış olarak 22 Haziran ve 23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenecek.

2021 KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS'ye katılmak isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri vasıtasıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://www.ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasına giererek yapabilecekler.

KPSS 2021 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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