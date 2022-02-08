KPSS ne zaman yapılacak? 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı?

KPSS hakkında detaylar araştırılıyor. KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül'de sona erecek. Sınav, 6 Kasım'da gerçekleştirilecek. KPSS başvuruları 24 Mayıs'ta başlayacak. Peki KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS lisans, önlisans sınav ve başvuru tarihleri...

KPSS NE ZAMAN?

24 Mayıs'ta başlayacak olan KPSS başvuruları 6 Haziran'da sona erecek. 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz'da yapılacak.

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos'ta, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 7 Ağustos'ta ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Önlisans başvurularının 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta biteceği açıklandı. Adayların beklediği sınav ise 2 Ekim'de yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de açılacak, 13 Eylül'de bitecek. Sınav, 6 Kasım'da yapılacak.

