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KPSS ne zaman yapılacak? 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı?

08.02.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adayların Kamu Personel Seçme Sınavı hazırlıkları devam ediyor. Bu yıl KPSS'ye girecek kamu personeli adayları sınav tarihlerini araştırmaya koyuldu. Peki KPSS ne zaman yapılacak? 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler...

KPSS ne zaman yapılacak? 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı?

KPSS hakkında detaylar araştırılıyor. KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül'de sona erecek. Sınav, 6 Kasım'da gerçekleştirilecek. KPSS başvuruları 24 Mayıs'ta başlayacak. Peki KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS lisans, önlisans sınav ve başvuru tarihleri...

KPSS ne zaman yapılacak? 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı?

KPSS NE ZAMAN?

24 Mayıs'ta başlayacak olan KPSS başvuruları 6 Haziran'da sona erecek. 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz'da yapılacak.

KPSS ne zaman yapılacak? 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı?

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos'ta, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 7 Ağustos'ta ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS ne zaman yapılacak? 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı?

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Önlisans başvurularının 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta biteceği açıklandı. Adayların beklediği sınav ise 2 Ekim'de yapılacak.

KPSS ne zaman yapılacak? 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de açılacak, 13 Eylül'de bitecek. Sınav, 6 Kasım'da yapılacak.

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sınav KPSS
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