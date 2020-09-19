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KPSS ÖABT saat kaçta? ÖABT sınav yeri sorgulama işlemi nasıl yapılır? ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama!

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

KPSS ÖABT için sayılı saatler kaldı. 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek olan ÖABT için adaylar, 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kaçta başlayacak sorusunu soruyor. ÖSYM, konuyla ilgili önemli bir hatırlatma yaptı. Peki, KPSS ÖABT saat kaçta? KPSS ÖABT yeri sorgulama işlemi nasıl yapılır? ÖABT sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte tüm merak edilen detaylar…

KPSS ÖABT saat kaçta? ÖABT sınav yeri sorgulama işlemi nasıl yapılır? ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yani ÖABT için sayılı saatler kaldı. İki oturum şeklinde gerçekleşecek olan sınavla ilgili olarak adaylar tarafından bazı sorular da soruluyor. Özellikle ÖABT saat kaçta sorusunun yanıtı, sınav günü bir aksilik yaşamamak adına yeniden aranıyor. Henüz sınav giriş belgesini almamış olan adaylar ise ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri yapıyor. Konuyla ilgili olarak ÖSYM’den de önemli bir açıklama yapıldı.

KPSS ÖABT saat kaçta? ÖABT sınav yeri sorgulama işlemi nasıl yapılır? ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama!

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA?

20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek olan KPSS ÖABT sabah oturumu saat 10.15’te yapılacak. Ancak ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre saat 10.00’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Öğleden sonra oturumu ise 14.45’te gerçekleşecek. Yine ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 14.30’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adayların sınava girebilmesi için yanlarında sınav giriş belgesi bulunması gerekiyor. Sınav giriş belgesine ek olarak adayların nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış olan pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu tutuluyor. Adaylar sınav giriş belgesi sorgulama alanından ÖABT sınav yeri sorgulama işlemini de tekrar yapabiliyor.

Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların mirasçılarına ait Pembe/Mavi kartlar, pasaportu bulunmayan KKTC vatandaşlarının kimlik numaralı ve fotoğraflı KKTC kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul ediliyor.

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