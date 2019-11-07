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KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:42 | Son Güncelleme

Öğretmen adaylarının KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi - Adayların 2018 ve 2019'da elde ettikleri KPSS sonuçları ise 2 yıl geçerli olacak

Öğretmen adaylarının KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi.

Öte yandan, yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, öğretmen adaylarının 2018 ve 2019'da elde ettikleri KPSS sonuçları 2 yıl geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
KPSS meb Milli eğitim Bakanlığı öğretmen adayları

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