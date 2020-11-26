KPSS Ön Lisans 2020 puanına göre uzman çavuş alımı... Uzman erbaş olmak için KPSS 2020 Ön Lisans baraj puanı kaç? Uzman erbaş başvuru şartları!

Uzman Erbaş alımı 2020 ne zaman yapılacak araştırması son zamanlarda tekrar gündem oldu. Uzman erbaş alımları ile ilgili açıklamalar ve başvurular Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Uzman çavuş olmak ya da uzman erbaş olmak için binlerce vatandaş yapılan duyuruları takip etmeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl uzman erbaş kadrosuna yeni personel almak için açıklamalar yapıyor. Uzman erbaşlık için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. Peki **Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman? Uzman Erbaş alımı 2020 ne zaman? İşte uzman erbaş olmak için başvuru şartları! UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN? Uzman Çavuş alımı 2020 ne zaman yapılacağı tartışmaları devam ederken açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son uzman erbaş alımı 2020 hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK'nın açıklamasında, uzman erbaş alımı olmayacağını belirterek, sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacağını şu şekilde duyurdu; "2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."

SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM ŞARTLARI NELERDİR? Son dakika KPSS Ön Lisans 2020 sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıkları puanla uzman erbaş ya da uzman çavuş olmak isteyen adaylar araştırma yapmaya başladı. KPSS Ön Lisans puanı ile uzman çavuş ya da uzman erbaş olunur mu merak eden adaylara, uzman çavuş olmak için en az lise ve dengi okullardan mezun olunması gerektiğini belirtelim. Peki 2020 uzman çavuş ve uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? İşte 2020 uzman erbaş alım şartları! Jandarma uzman erbaş alımlarına katılmak isteyenlerin, jandarma uzman erbaş alım şartlarını sağlaması gereklidir. Jandarma uzman erbaş başvuru şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir. Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak, Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),