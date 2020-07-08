HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KPSS önlisans başvurusu ne zaman? 2020 KPSS önlisans sınav tarihi

KPSS önlisans başvurusu ne zaman? 2020 KPSS önlisans sınav tarihi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS'nin lisans ayağında başvurular devam ediyor. Diğer yandan KPSS önlisans için başvuru yapacak adayların ise bekleyişleri sürüyor. Bu süreçte adaylar KPSS önlisans başvuru zamanını kaçırmak istemiyor. 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacak KPSS önlisans öncesinde adayların bilmesi gerekenleri derledik...

KPSS önlisans başvurusu ne zaman? 2020 KPSS önlisans sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS'nin lisans mezunları için olan ayağının başvuru işlemleri devam ederken, KPSS önlisans seviyesine girecek olanlar da başvuru sürecinin başlamasını bekliyor. Şu ana kadar çalışmalarını sürdüren adaylar emeklerinin heba olmaması için başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor ve "KPSS önlisans başvurusu ne zaman?" sorusunu soruyor. KPSS önlisans sınav tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 Sınav Takvimi'nde paylaşılmış durumda.

KPSS önlisans sınav tarihi

KPSS ilk olarak lisans mezunları için gerçekleştirilecek. 6 Eylül'de Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı, 12-13 Eylül'de ise Alan Bilgisi sınavları yapılacak. ÖABT ise 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Bu sınavların ardından KPSS Önlisans 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. Yılın son KPSS'si olan Ortaöğretim ise 22 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek.

KPSS önlisans başvurusu ne zaman başlıyor?

30 Haziran'da başlayan KPSS Lisans başvuruları 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Ardından 21 Ağustos'ta KPSS Önlisans başvuruları başlayacak ve 2 Eylül 2020 tarihine kadar başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek.

KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ise 15-30 Eylül 2020 olacak.

KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru sürecinde adaylar sınav başvurularını tamamlayabilmek için ödemelerini yapacaklar. Bu yıl KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek Oturumuna girecek adaylar 80 TL sınav ücreti ödeyecek. Bu ücreti isteyenler mobil bankacılık yoluyla ya da ÖSYM sisteminden ödeyebilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor
Düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları kuralları!Düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları kuralları!

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

İnfial yarattı! Herkes Betül Aşçı'nın kim olduğunu merak ediyor

İnfial yarattı! Herkes Betül Aşçı'nın kim olduğunu merak ediyor

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Alabaylar Çetesi kimdir?

Alabaylar Çetesi kimdir?

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Diğer Haberler
Yıldırım düştüğü sırada kalbi duran adam hayatını kaybetti

Yıldırım düştüğü sırada kalbi duran adam hayatını kaybetti

'Benim gibi çok fazla kadın var' dedi ve isyan etti!

'Benim gibi çok fazla kadın var' dedi ve isyan etti!

Bebek'teki ünlü restoranda taciz davası! Her satırı iğrenç

İstanbul'daki ünlü restoranda taciz davası! Her satırı iğrenç

Sineklerle ilgili korkutan koronavirüs açıklaması: Virüsü taşıyabilme riski fazla

'Sineklerin virüsü taşıyabilme riski fazla' deyip uyardı

MSB: 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Sınır ötesinde gözaltına alındılar

Hırsızlar kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı

Böyle yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.