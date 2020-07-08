KPSS önlisans başvurusu ne zaman? 2020 KPSS önlisans sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS'nin lisans mezunları için olan ayağının başvuru işlemleri devam ederken, KPSS önlisans seviyesine girecek olanlar da başvuru sürecinin başlamasını bekliyor. Şu ana kadar çalışmalarını sürdüren adaylar emeklerinin heba olmaması için başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor ve "KPSS önlisans başvurusu ne zaman?" sorusunu soruyor. KPSS önlisans sınav tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 Sınav Takvimi'nde paylaşılmış durumda.

KPSS önlisans sınav tarihi

KPSS ilk olarak lisans mezunları için gerçekleştirilecek. 6 Eylül'de Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı, 12-13 Eylül'de ise Alan Bilgisi sınavları yapılacak. ÖABT ise 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Bu sınavların ardından KPSS Önlisans 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. Yılın son KPSS'si olan Ortaöğretim ise 22 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek.

KPSS önlisans başvurusu ne zaman başlıyor?

30 Haziran'da başlayan KPSS Lisans başvuruları 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Ardından 21 Ağustos'ta KPSS Önlisans başvuruları başlayacak ve 2 Eylül 2020 tarihine kadar başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek.

KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ise 15-30 Eylül 2020 olacak.

KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru sürecinde adaylar sınav başvurularını tamamlayabilmek için ödemelerini yapacaklar. Bu yıl KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek Oturumuna girecek adaylar 80 TL sınav ücreti ödeyecek. Bu ücreti isteyenler mobil bankacılık yoluyla ya da ÖSYM sisteminden ödeyebilecekler.

