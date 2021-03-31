KPSS şartsız memur alımı yapan yerler | KPSS şartı aramayan kurumlar belli oldu

KPSS'ye girmeden memur olmak isteyenler için 20 şehirde belediyelere 50 kadroda istihdam etmek üzere KPSS şartı olmadan memur, işçi ve personel alımı yapılacağı açıklandı. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilecek. Peki KPSS şartsız memur alımı yapan yerler nereler?

KPSS ŞARTI ARAMAYAN KURUMLAR NERELER?

İŞKUR personel alım ilanlarını yayımlamayı sürdürüyor. 24 Mart İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından oldukça yoğun ilgi görüyor. Başvuru işlemi İŞKUR üzerinden halledilirken, İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.

İŞKUR sayfasında bulunan ilanlarda alım yapılan kadrolar şu şekilde:

Mimar,

raportör,

bilgisayar mühendisi,

inşaat mühendisi,

elektrikli araç sürücüsü,

Psikolog

Büro işçisi,

Yönetici Sekreteri,

Büro yönetim elemanı,

harita teknikeri,

inşaat mühendisi,

Ağır beden işçisi,

servis elemanı,

otobüs şoförü,

Vardiya amiri,

yönetici sekreteri,

vasıfsız işçi,

yolcu hizmetleri uzman yardımcısı,

büro personeli,

güvenlik görevlisi,

çocuk gelişimi eğitimi elemanı,

temizlik elemanı,

komi,

garson,

işyeri hekimi.

tıbbi sekreter,

şoför,

süpürge işçisi,

sosyolog,

otomotiv montajcısı,

Dalgıç,

Veteriner Hekim,

Doktor

Muhasebe Meslek Elemanı

Hizmetli

Araç tamir ustası

Süt işleme ustası.

sağlık bakım teknisyeni,

bakbutaforcu,

odacı,

iklimlendirme teknikeri,

grafiker,

diyetisyen,

çağrı operatörü,

büro personeli,

hemşire,

makine mühendisi,

iş makinesi operatörü,

elektrik elektronik teknisyeni,

şehir plancısı.