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KPSS şartsız memur alımı yapan yerler | KPSS şartı aramayan kurumlar belli oldu

31.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 şehirde belediyelere 50 kadroda istihdam etmek üzere KPSS şartı olmadan memur, işçi ve personel alımı yapılacağı açıklandı. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilecek. Peki KPSS şartsız memur alımı yapan yerler nereler? İşte KPSS şartı aramayan kurumlar...

KPSS şartsız memur alımı yapan yerler | KPSS şartı aramayan kurumlar belli oldu

KPSS'ye girmeden memur olmak isteyenler için 20 şehirde belediyelere 50 kadroda istihdam etmek üzere KPSS şartı olmadan memur, işçi ve personel alımı yapılacağı açıklandı. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilecek. Peki KPSS şartsız memur alımı yapan yerler nereler?

KPSS ŞARTI ARAMAYAN KURUMLAR NERELER?

İŞKUR personel alım ilanlarını yayımlamayı sürdürüyor. 24 Mart İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından oldukça yoğun ilgi görüyor. Başvuru işlemi İŞKUR üzerinden halledilirken, İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.

İŞKUR sayfasında bulunan ilanlarda alım yapılan kadrolar şu şekilde:

Mimar,
raportör,
bilgisayar mühendisi,
inşaat mühendisi,
elektrikli araç sürücüsü,
Psikolog
Büro işçisi,
Yönetici Sekreteri,
Büro yönetim elemanı,
harita teknikeri,
inşaat mühendisi,
Ağır beden işçisi,
servis elemanı,
otobüs şoförü,
Vardiya amiri,
yönetici sekreteri,
vasıfsız işçi,
yolcu hizmetleri uzman yardımcısı,
büro personeli,
güvenlik görevlisi,
çocuk gelişimi eğitimi elemanı,
temizlik elemanı,
komi,
garson,
işyeri hekimi.
tıbbi sekreter,
şoför,
süpürge işçisi,
sosyolog,
otomotiv montajcısı,
Dalgıç,
Veteriner Hekim,
Doktor
Muhasebe Meslek Elemanı
Hizmetli
Araç tamir ustası
Süt işleme ustası.
sağlık bakım teknisyeni,
bakbutaforcu,
odacı,
iklimlendirme teknikeri,
grafiker,
diyetisyen,
çağrı operatörü,
büro personeli,
hemşire,
makine mühendisi,
iş makinesi operatörü,
elektrik elektronik teknisyeni,
şehir plancısı.

Başvurusu başlayan bazı ilanlar ise şunlar:

Erzurum Narman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.03.2021
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A. Ş. 24.03.2021
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Personel A.Ş. 24.03.2021
Isparta Uluborlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 24.03.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.03.2021
Adıyaman Gerger Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.04.2021
Isparta Uluborlu Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 24.03.2021
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.03.2021
Siirt Belediyesi Per. A.Ş. 26.03.2021
Siirt Belediyesi Turz. Gayrimenkul Ener. Üre. San. Tic. A.Ş. 26.03.2021
Batman Belediyesi Personel A.Ş. 30.03.2021
Diyarbakır Sur Belediyesi Personel A. Ş. 24.03.2021
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Personel A.Ş. 24.03.2021
İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 24.03.2021
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.03.2021

Üstte yer alan ilanların yanı sıra diğer belediyeler de alımlar yapacak. Tüm ilanlar için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Memur KPSS

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