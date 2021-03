KPSS şartsız memur alımı yapan yerler | KPSS şartı aramayan kurumlar belli oldu

Başvurusu başlayan bazı ilanlar ise şunlar:

Erzurum Narman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.03.2021

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A. Ş. 24.03.2021

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Personel A.Ş. 24.03.2021

Isparta Uluborlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 24.03.2021

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.03.2021

Adıyaman Gerger Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.04.2021

Isparta Uluborlu Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 24.03.2021

Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.03.2021

Siirt Belediyesi Per. A.Ş. 26.03.2021

Siirt Belediyesi Turz. Gayrimenkul Ener. Üre. San. Tic. A.Ş. 26.03.2021

Batman Belediyesi Personel A.Ş. 30.03.2021

Diyarbakır Sur Belediyesi Personel A. Ş. 24.03.2021

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Personel A.Ş. 24.03.2021

İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 24.03.2021

Şanlıurfa Halfeti Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.03.2021

Üstte yer alan ilanların yanı sıra diğer belediyeler de alımlar yapacak. Tüm ilanlar için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.