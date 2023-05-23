KPSS SINAV TARİHLERİ 2023: KPSS lisans başvuru tarihi son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

KPSS 2023 sınav takvimi merak ediliyor. Genel Yetenek – Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılmak isteyen adaylar ÖSYM AİS başvuru ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Başvuru sürecinin devam ettiği şu günlerde henüz başvuru yapmayanlar KPSS lisans başvuru tarihi son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte KPSS 2023 sınav tarihleri ve başvurusu hakkında tüm detaylar...

KPSS LİSANS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16 Mayıs 2023 Salı günü başladı ve 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayabilecekler.

2023 KPSS NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta adaylara duyurulacak.

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL,

Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL,

ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL başvuru ücreti ödeyecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile, banka şubelerinden ve ATM’lerinden yatırılabiliyor.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

