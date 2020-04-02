KPSS sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 KPSS ne zaman?

KPSS’ye hazırlanan adayların hazırlık süreci koronavirüs salgını nedeniyle uzadı. Salgına karşı önem olarak insanların bir araya gelmesini gerektirecek Kamu Personel Seçme Sınavı gibi durumların önüne geçiliyor. Bu yüzden KPSS çatısı altındaki tüm sınavlar ileri tarihlere ertelendi. Peki KPSS ne zaman? PSS önlisans, KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri; KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT ve KPSS DHBT sınavlarının yerleri ne zaman ilan edilecek?
ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 KPSS sınavlarının yeni tarihleri şu şekilde:
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020 Pazar Günü
Kamu Personel Seçme Sınavı Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.
Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.
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