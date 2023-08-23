KPSS SONUÇLARI 2023: KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları erken açıklanır mı?

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavına her sene memur olmak isteyen adaylar başvuruyorlar. Sınav başvurularının ardından ise belirli tarihlerde oturumlar gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS lisans sonuçları bu hafta erişime açılacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçların daha erken açıklanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

