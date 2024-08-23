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KPSS sonuçları bugün açıklandı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
23.08.2024 10:06
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Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Adayların büyük bir heyecanla beklediği sonuçlar bugün ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile osym.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS sonuçları bugün açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz'da uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20 ve 21 Temmuz'da gerçekleştirilen 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'ta düzenlenen 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

Bu kapsamda, madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. 14 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun "A" olarak verilen cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 4 Ağustos'ta uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı'ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "www.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM tarafından bugün sonuçları erişime açılan KPSS, 1362 binada 20 bin 286 salonda gerçekleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
KPSS
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