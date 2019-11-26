KPSS soruşturmasında 8 tutuklama

2011 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 82 şüpheliden 8’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011’deki KPSS’de FETÖ’nün sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine 59’u aktif görevde 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 82 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Kemal Zöhre’ye ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi. Savcı sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 74’ü adli kontrolle serbest bırakılırken, 8’i tutuklandı.
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