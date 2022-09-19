HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kraliçe Elizabeth'in cenazesindeki iki farklı görüntü olay oldu! Dünya liderleri otobüsle, Joe Biden makam aracıyla...

Kraliçe Elizabeth'in cenazesindeki iki farklı görüntü olay oldu! Dünya liderleri otobüsle, Joe Biden makam aracıyla...

19.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın canlı yayında takip ettiği İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenindeki bir görüntü olay yarattı. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, cenaze töreninin cenaze töreninin yapıldığı Westminister Kilisesi'ne makam aracıyla gelirken; diğer dünya liderleri toplu taşıma kullandı.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesindeki iki farklı görüntü olay oldu! Dünya liderleri otobüsle, Joe Biden makam aracıyla...

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi, İngiltere'nin neredeyse 60 yıldır görmediği çapta büyük bir devlet töreniyle bugün son yolcuğuna uğurlanıyor. Tüm dünyanın canlı yayınlarda takip ettiği cenaze töreninde , ABD Başkanı Joe Biden'ın görüntüsü gündem yarattı. Cenazede 'çifte standart' tepkileri gündeme gelirken, görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

1

JOE BIDEN VE EŞİ MAKAM ARACIYLA GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapıldığı Westminister Kilisesi'ne diğer dünya liderlerinin aksine şahsi araba ile geldiler.

Joe Biden ile eşi, Westminster Hall'de Kraliçe'nin naaşını ziyaret ederek, saygılarını sundu.

3

TÖREN İÇİN BAZI KURALLAR KONULMUŞTU

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni için bazı kurallar sosyal medyada gündem olmuştu.

2

Cenaze törenine katılacak olan dünya liderlerinin uyması gereken kurallar arasında, cenazeye gelirken özel uçak yerine ticari uçak kullanmaları, devlet ve hükümet başkanlarının topluca otobüsle taşınması gibi kurallar bulunuyordu.

4

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor! Dünya bu töreni takip ediyorİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor! Dünya bu töreni takip ediyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden şaşırtmadı, böyle yakalandı! Dünya izlerken "ölümsüzleşti"Biden şaşırtmadı, böyle yakalandı! Dünya izlerken "ölümsüzleşti"
Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler
Pekşen’in vefatında şaşırtan gerçek: Ölüm kılçığın ucundaydıPekşen’in vefatında şaşırtan gerçek: Ölüm kılçığın ucundaydı
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden Kraliçe Elizabeth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...

Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Köşe bucak aranıyorlar: Başakşehir'de 2 kişiyi öldürmüş

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Köşe bucak aranıyorlar: Başakşehir'de 2 kişiyi öldürmüş

Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltı

Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltı

İlginizi Çekebilir

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Mide bulandırdı! Ölen sahiplerinin cesedini lime lime ettiler

Mide bulandırdı! Ölen sahiplerinin cesedini lime lime ettiler

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.