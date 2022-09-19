Kraliçe Elizabeth'in cenazesindeki iki farklı görüntü olay oldu! Dünya liderleri otobüsle, Joe Biden makam aracıyla...

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi, İngiltere'nin neredeyse 60 yıldır görmediği çapta büyük bir devlet töreniyle bugün son yolcuğuna uğurlanıyor. Tüm dünyanın canlı yayınlarda takip ettiği cenaze töreninde , ABD Başkanı Joe Biden'ın görüntüsü gündem yarattı. Cenazede 'çifte standart' tepkileri gündeme gelirken, görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

JOE BIDEN VE EŞİ MAKAM ARACIYLA GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapıldığı Westminister Kilisesi'ne diğer dünya liderlerinin aksine şahsi araba ile geldiler.

Joe Biden ile eşi, Westminster Hall'de Kraliçe'nin naaşını ziyaret ederek, saygılarını sundu.

TÖREN İÇİN BAZI KURALLAR KONULMUŞTU

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni için bazı kurallar sosyal medyada gündem olmuştu.

Cenaze törenine katılacak olan dünya liderlerinin uyması gereken kurallar arasında, cenazeye gelirken özel uçak yerine ticari uçak kullanmaları, devlet ve hükümet başkanlarının topluca otobüsle taşınması gibi kurallar bulunuyordu.



