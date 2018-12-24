Kraliçeden kötü haber! Güzellik uğruna böbreğinden oldu

2013 yılında 66 kişiyi geride bırakarak birinci olan Bea Rose ilk başlarda hastalığını kabullenmemiş ancak yapılan incelemeler sonucu durumunun tahmin ettiğinden daha kötü olduğunu anlamış.

28 yaşındaki Filipin eski güzelinin hayatının kurtulması böbrek nakline bağlı. Yaptığı yoğun 'spor hayatı ve dengesiz beslenme' nedeniyle kronik böbrek yetersizliği teşhisi ile karşı karşıya kalan Bea Rose Santiago son 3 buçuk ayını diyaliz makinesine bağlı olarak geçiriyor ancak durumu önemli ölçüde kötüye gidiyor. Yani hemen bir nakile ihtiyacı var.

28 yaşındaki Bea Rose Santiago ülkesini 2013 yılında temsil ettiği yarışmada birinci oldu. Yarışma öncesi ve sonrasında formunu koruyabilmek için çok çaba harcadığını belirten Santiago, sıkı diyet ve sporun yanında takviye ilaçlar ile besin tozlarından kullandığını söyledi.

Şimdi 'potansiyel canlı bağışçılar' ile tanışmak için Kanada'ya yerleşen genç kadın içinde bulunduğu durumu instagram hesabında şöyle anlatıyor: ''Böbrek yetmezliği yaşıyorum. Şu an diyaliz makinesine bağlı yaşıyorum, ancak doktorlar durumumun kötüye gittiğini söylüyor. Hayat kurtaran bir nakle ihtiyacım var. 28 yaşındayım ve şu an göğsümde iki kateterle birlikte yaşıyorum. Zayıflık ve daha güzel görünmek için antrenmanımın yoğunluğunu arttırdım ve egzersiz öncesi takviyeler aldım. Bu tozlar böbrek fonksiyonlarını bozabilecek yüksek düzeyde keratin içeriyormuş. Zayıflığı kendine takıntı yapan ve daha güzel görünmek için çaba sarf eden kadınlara farkındalık oluşturmak istiyorum.''

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Kronik böbrek yetmezliği olarak da adlandırılan kronik böbrek hastalığı (KBH), böbrek fonksiyonunun kademeli olarak kaybını açıklar. Böbreklerimiz, atık ürünleri ve fazla sıvıları kandan idrarla atılmadan önce filtreler. Ayrıca tansiyonun korunmasına da yardımcı olurlar. Hastalık ilerledikçe, böbrekler düzgün çalışmaz ve vücudunuzda tehlikeli düzeyde atık biriktirir. KBH genellikle ilerlemiş bir aşamaya ulaşana kadar herhangi bir belirtiye neden olmaz. Kan ve idrar testleri ile erken tespit edilebilir.

Belirtiler şunları içerir:

Mide bulantısı

Kusma

İştah kaybı

Yorgunluk ve halsizlik

Uyku problemleri

Ne kadar idrar yaptığınızdaki değişiklikler

Azalan zihinsel keskinlik

Kas seğirmesi ve krampları

Ayak ve ayak bileklerinde şişlik

Kalıcı kaşıntı

Akciğerlerde sıvı birikirse, nefes darlığı

Kontrolü zor olan yüksek kan basıncı

