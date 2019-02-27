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Kraliyet Ailesi bebeğin cinsiyetini sır gibi saklıyordu! Bu detay her şeyi ele verdi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 09:35 | Son Güncelleme

Sussex Dükü Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bebeğinin cinsiyeti henüz resmi olarak açıklanmadı ama 'baby shower'daki pembe tema dikkat çekti. Katılan kouklardan birinin partiyi Instagram hikayesinde paylaşması, 'kız bebek mi olacak?' sorularını akıllara getirdi.

Kraliyet Ailesi bebeğin cinsiyetini sır gibi saklıyordu! Bu detay her şeyi ele verdi

ABD'ye giderek en yakın arkadaşlarıyla baby shower partisi düzenleyen Sussex Düşesi Meghan Markle seyahat harcamalarıyla dikkat çekmiş, İngiliz halkının tepkisini toplamıştı.

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Beş günlük seyahat için 500 bin dolar harcama yapan Meghan'ın şimdi gündeme gelmesinin nedeni ise partiden sızdırıldığı 'iddia' edilen görüntüler.

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Yedi aylık hamile olmasına rağmen bebeklerinin cinsiyetlerini henüz açıklamayan çift, sızan video sayesinde Kraliyet meraklılarının ikna olmasını sağlamış görünüyor.

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Girl, RoyalBabyShower etiketiyle paylaşımlar yapılan videoda pastel tonlu macaronlar, pembe kekler ve kurabiyeler dikkat çekiyor.

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Manhattan The Mark Hotel'de yapılan yapılan partiye Amal Clooney, Serena Williams, Jessica Mulroney gibi ünlüler katılmıştı.

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Meghan Markle Meghan Markle baby shower

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