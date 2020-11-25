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Kraliyet Ailesi üyelerinin gizli anlam taşıyan kıyafetleri! Diana'nın kıyafetiyle...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kraliyet evleri kültürü olan şeylere çok önem veriyor. Bu yüzden onların önceki nesillere ve hatta yüzyıllardır süren geleneklere kıyafetleri ve aksesuarları ile saygı gösterdiklerini görmek şaşırtıcı değil. Gelin kıyafetlerinin altındaki anlama bakalım. Kraliyet kıyafet ve aksesuar seçimlerinin arkasındaki anlamı araştırdık.

Kraliyet Ailesi üyelerinin gizli anlam taşıyan kıyafetleri! Diana'nın kıyafetiyle...

Kraliyet Ailesi üyelerinin gizli anlam taşıyan kıyafetleri! Hepsinin bir anlamı var
Böyle giyinmesinin anlamı var! Lady Diana'nın kıyafetiyle...

DÜŞES KATE'İN DOĞUM SONRASI ELBİSELERİ

Cambridge Düşesi Catherine veya sadece Kate, Temmuz 2013'te yeni doğmuş Prens George'u dünyaya tanıtırken sade, mavi puantiyeli bir elbise giymişti. Bunu yaparak, kayınvalidesi Prenses Diana'ya büyük bir saygı duruşunda bulundu. Bu elbise, Diana'nın hastaneden 30 yıl önce Prens William'la çıkarken giydiği elbiseye çok benziyordu.

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Kate'in doğum yaptıktan sonra Diana'ya saygı duyduğu tek zaman bu değildi. Kate, 2018'de, Prens Harry'yi 1984'te dünyaya tanıttığında Diana'nın giydiği kıyafete bir selam olan beyaz dantel yakalı kırmızı bir elbise giyen Prens Louie ile hastaneden ayrıldı.

MEGHAN'IN DÜĞÜN DUVAĞI

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Meghan Markle’ın gelinliği, kenarları işlemelerle süslenmiş güzel bir ipek tül duvak (5 metre uzunluğundaydı!) İçeriyordu. Meghan, İngiliz Milletler Topluluğu'nun 53 ülkesinin de düğün töreni boyunca yolculuğunun bir parçası olmasını diledi. Bu yüzden duvağı, her İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin kendine özgü florasını yansıtacak şekilde tasarlandı: Örneğin, mavi nilüfer Sri Lanka, nergis ise Galler içindi.

DANİMARKA PRENSESİ MARY'NİN YAKUT TACI

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Danimarkalı Prenses Mary, büyük etkinliklere katılırken genellikle yakut ve elmas bir taç takar. Bu mücevherlerin uzun ve heyecan verici bir tarihi var: ilk olarak, bir noktada Napolyon Bonaparte ile nişanlanmış bir kadın olan Désirée Clary tarafından takıldılar. Taç, birkaç ülke ve aileden birçok geçiş yaptı ve sonunda Danimarka'da sona erdi.
Avrupa kraliyet ailesinin nesillerini birleştiren uzun bir geleneğin sembolüdür.

PRENSES EUGENIE'NİN ARKASI AÇIK GELİNLİĞİ

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Çocukken Prenses Eugenie'nin omurgasında uzun bir iz bırakan zor bir skolyoz ameliyatı olması gerekiyordu. Yara izi, kimliğinin önemli bir parçası haline geldi, bu yüzden düğününde saklamamaya karar verdi. Kasıtlı olarak elbisesinden yara izini ortaya çıkarmak için sırtının açık olmasını istedi, bu da gerçek güzelliğin bunlarla örtülmeyeceğini gösterdi.

KRALİÇE ELIZABETH'İN GELİNLİĞİ

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Kraliçe Elizabeth 1947'de evlendi ve ipek gelinliğinde inci ve kristallerin yanı sıra bahar çiçeklerini gösteren zengin nakışlar vardı. Parlak bir gelecek için bir umut mesajı göndermek için tasarlandı. Elbise ayrıca 1482'den Sandro Botticelli'nin bir düğün için tasarlanmış olan Baharın Alegorisi resminden de ilham aldı.

PRENSES DIANA'NIN TACI

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Spencers, Tudor dönemine kadar uzanan aristokrat bir soydan geldiği için Prenses Diana’nın ailesi, etkileyici bir mücevher koleksiyonuna sahipti. Bu, Diana'nın 1981'deki düğün gününde kendi ailesinin yadigarı tacını takmasıyla açıklandı.

DIANA'NIN GERDANLIĞI

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Diana asi karakteri ve özgünlüğü ile ünlüydü. Buna uygun olarak, baş bandı olarak Kraliçe'den ödünç verilen bir elmas ve zümrüt gerdanlık taktı. Belki de Kraliçe'nin aklındaki şey değil, ama Diana'nın bağımsızlığını ve bireysel stil anlayışını gösteriyordu.

MEGHAN'IN ELMAS KOLYE UCU

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Meghan Markle, 2018'de Yeni Zelanda ziyareti sırasında ilgi çekici bir spiral kolye takmıştı. Mücevher, Maori halkı tarafından uygulanan eski bir dövme türü olan geleneksel Ta Moko sanatından esinlenmiştir. Yerel bir kuyumcu tarafından yapılan Yeni Zelanda'nın kültürel mirasına bir övgüdür.

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