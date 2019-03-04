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Kraliyet gürültüsü! İki düşes Meghan ve Kate kavga etseydi nasıl olurdu?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 09:36 | Son Güncelleme

Kraliyet kavgası! İngiliz Kraliyet ailesinin gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle arasında bir süredir tartışmaların, çekişmelerin olduğu yazılıp çiziliyor. Ne kadar doğru olduğu bilinmez ama gerçek bir tartışma olsaydı nasıl olurdu? Ünlülerin benzerlerini kullanarak adından söz ettiren fotoğrafçı Alison Jackson bu kez ve Kate ve Meghan’ı birebir benzerleriyle karşı karşıya getirdi. İşte düşeslerin 'kavgası.'

Kraliyet gürültüsü! İki düşes Meghan ve Kate kavga etseydi nasıl olurdu?

Geçtiğimiz günlerde Prens Harry ve Düses Meghan’ın doğum hazırlıklarını hayal eden ve benzerleriyle bir doğum hazırlığı gerçekleştiren fotoğrafçı Alison Jackson bu kez kraliyetin iki gelini Kate ve Meghan’ı karşı karşıya getirdi.

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İngiliz basınında bu sıralar sık sık aralarındaki gerilimle gündemde olan iki eltiyi Alison Jackson kavga ederken hayal edince ortaya komik görünümlü fotoğraflar çıktı. Fotoğraflar kapalı kapılar ardında düşeslerin aslında neler yaptığını gösteriyor.

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Alison bu fotoğrafları şöyle açıklıyor: ‘’Kraliyet kadınları kalabalığa gülümsemeyi bıraktığında sarayda gerçekte neler olup bitiyor, göstermek istedim.’’

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Kate’in içe dönük ve duygusal bir yapıya sahip olduğu, Meghan’ın ise dışa dönük, daha rahat ve Kraliyet kurallarını yıkmasıyla bilindiği bir gerçek.

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Her ne kadar kurgu olsa da bu fotoğraflarda bile Meghan tavırlarıyla dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle kate middleton Alison Jackson

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