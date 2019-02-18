Kraliyet ondan vazgeçemiyor! Prenses Diana'nın kıyafetleri Kensington Sarayı'nda sergilenecek

Prenses Diana üzerindeki ilgi ölümünden yıllar sonra da hiçbir eksilme olmadan devam ediyor.

Stil İkonu: Prenses Diana

Catherine Walker tarafından tasarlanan bir gece elbisesi. Diana, mor ve kırmızı renklerden oluşan elbiseyi Tayland'a yaptığı resmi ziyarette giymiş. Renkler Thai kültüründe kutsal sayılan lotus çiçeklerinin renklerini yansıtıyordu.

KIRMIZI KADİFE HAMİLE ELBİSESİ, 1982 The Night of Knights'ın Galasında giydiği elbise David Sassoon tasarımı. Sassoon, prenses için modern bir görünüm yaratmak için 18. yüzyıldan kalma modadan ilham aldığını söylüyor. Diana burada Prens William'a hamile.

RESMİ GÖREVLER, 1986 Bu takım Prenses'in resmi ziyaretlerde sıklıkla tercih ettiği bir tasarım. Diana, her etkinlik için doğru giyinmeyi biliyordu. Moda seçimleri 1980'lerde giderek daha da oturdu ve kendisi için neyin işe yaradığını öğrendi.

GECE ELBİSESİ, 1993 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında Diana'nın görünümü, zarif ve kendinden emin bir tarz ile karşımıza çıkıyor. David Sassoon, Diana için, ''ilk gördüğüm anda utangaç bir kız vardı ancak sonra muazzam bir değişiklik yaşadı'' diyor.

BALAYI KIYAFETİ, 1981 29 Temmuz 1981'de balayı için tercih ettiği kıyafet de David Sassoon tasarımıydı. David, kötü hava koşulları için kıyafetin bir de uzun kollu halini tasarlamış.

ŞİFON HAMİLE ELBİSESİ, 1982 David Sassoon, “Onunla çalışmak heyecan verici ve çok özeldi. Kıyafetleri seçme sürecinde çok mutlu oluyordu. Ve yine mahcup bir ses tonuyla 'bu lütfen' diyordu'' diye konuşuyor. Prenses burada Prens William'a hamile. Aynı kıyafeti iki yıl sonra Prens Harry için giymişti.

İLK YURTDIŞI TURU, 1984 Galler Prensesi Diana, bu tasarimi Şubat 1984'te ilk yurtdışı turu için Norveç'te giydi.

LONDRA, 1990 Güveni arttıkça geleneksel kraliyet kurallarını yıkan Diana, kokteyl elbisesi için cesur denilebilecek bir kıyafetle.

AVUSTRALYA TURU David Sassoon hemen hemen her kraliyet kadını, birçok film yıldızı ve ünlü için kıyafet tasarladı. Her durum için tasarım konusunda uzmandı. Elbise 1983’de Galler Prensi ve Prenses’in yurtdışı turları için tasarlandı. Parlak sarı renk, Diana’yı kraliyet çiftini görmeye gelen dev kalabalıklar içinde öne çıkarmaya yardımcı olacaktı.

İNTİKAM ELBİSESİ Prens Charles tarafından aldatıldığı öğrendiği gece giydiği Valentino imzalı 'intikam' elbisesi de sergide yer alacak.