KADIN

Kraliyet ondan vazgeçemiyor! Prenses Diana'nın kıyafetleri Kensington Sarayı'nda sergilenecek

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

Ölümünün ardından 22 sene geçmesine rağmen Prenses Diana hala zamanımızın en güzel kadınlarından biri. Hafızalardan silinmeyen güzelliği ve zarif duruşu ile Britanya Kraliyet Ailesi'nin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerden biri olan Diana'nın en ikonik kıyafetleri Kensington Sarayı'nda Birleşik Krallık Kraliçesi Victoria adına yapılan sergide yer alacak.

Prenses Diana üzerindeki ilgi ölümünden yıllar sonra da hiçbir eksilme olmadan devam ediyor.

Stil İkonu: Prenses Diana

Catherine Walker tarafından tasarlanan bir gece elbisesi. Diana, mor ve kırmızı renklerden oluşan elbiseyi Tayland'a yaptığı resmi ziyarette giymiş. Renkler Thai kültüründe kutsal sayılan lotus çiçeklerinin renklerini yansıtıyordu.

KIRMIZI KADİFE HAMİLE ELBİSESİ, 1982

KIRMIZI KADİFE HAMİLE ELBİSESİ, 1982
The Night of Knights'ın Galasında giydiği elbise David Sassoon tasarımı. Sassoon, prenses için modern bir görünüm yaratmak için 18. yüzyıldan kalma modadan ilham aldığını söylüyor. Diana burada Prens William'a hamile.

RESMİ GÖREVLER, 1986

RESMİ GÖREVLER, 1986
Bu takım Prenses'in resmi ziyaretlerde sıklıkla tercih ettiği bir tasarım. Diana, her etkinlik için doğru giyinmeyi biliyordu. Moda seçimleri 1980'lerde giderek daha da oturdu ve kendisi için neyin işe yaradığını öğrendi.

GECE ELBİSESİ, 1993

GECE ELBİSESİ, 1993
1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında Diana'nın görünümü, zarif ve kendinden emin bir tarz ile karşımıza çıkıyor. David Sassoon, Diana için, ''ilk gördüğüm anda utangaç bir kız vardı ancak sonra muazzam bir değişiklik yaşadı'' diyor.

BALAYI KIYAFETİ, 1981

BALAYI KIYAFETİ, 1981
29 Temmuz 1981'de balayı için tercih ettiği kıyafet de David Sassoon tasarımıydı. David, kötü hava koşulları için kıyafetin bir de uzun kollu halini tasarlamış.

ŞİFON HAMİLE ELBİSESİ, 1982

ŞİFON HAMİLE ELBİSESİ, 1982
David Sassoon, “Onunla çalışmak heyecan verici ve çok özeldi. Kıyafetleri seçme sürecinde çok mutlu oluyordu. Ve yine mahcup bir ses tonuyla 'bu lütfen' diyordu'' diye konuşuyor. Prenses burada Prens William'a hamile. Aynı kıyafeti iki yıl sonra Prens Harry için giymişti.

İLK YURTDIŞI TURU, 1984

İLK YURTDIŞI TURU, 1984
Galler Prensesi Diana, bu tasarimi Şubat 1984'te ilk yurtdışı turu için Norveç'te giydi.

LONDRA, 1990

LONDRA, 1990
Güveni arttıkça geleneksel kraliyet kurallarını yıkan Diana, kokteyl elbisesi için cesur denilebilecek bir kıyafetle.

AVUSTRALYA TURU

AVUSTRALYA TURU
David Sassoon hemen hemen her kraliyet kadını, birçok film yıldızı ve ünlü için kıyafet tasarladı. Her durum için tasarım konusunda uzmandı. Elbise 1983’de Galler Prensi ve Prenses’in yurtdışı turları için tasarlandı. Parlak sarı renk, Diana’yı kraliyet çiftini görmeye gelen dev kalabalıklar içinde öne çıkarmaya yardımcı olacaktı.

İNTİKAM ELBİSESİ

İNTİKAM ELBİSESİ
Prens Charles tarafından aldatıldığı öğrendiği gece giydiği Valentino imzalı 'intikam' elbisesi de sergide yer alacak.
Vanity Fair dergisinin ev sahipliğinde, Londra’daki Serpentine Galerisi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Diana için, ''11 yıllık bir evliliğin ardından, özgürlüğünü dünyaya bu şekilde duyurdu'' denilmişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prenses Diana Diana sergi moda ikonu

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Survivor'da Acun Ilıcalı o değişikliği seyircilere sordu!

Survivor'da Acun Ilıcalı o değişikliği seyircilere sordu!

Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Gökçe'nin eski sevgilisiyle mi? Bade'den jet açıklama

Gökçe'nin eski sevgilisiyle mi? Bade'den jet açıklama

Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın meydan kavgası!

Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın meydan kavgası!

Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük kapışması!

Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük kapışması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

90 60 90 geride kaldı! Güzellik algımız değişti

90 60 90 geride kaldı! Güzellik algımız değişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi herkes peşide! 'Midemi bulandırıyor'

Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi herkes peşide! 'Midemi bulandırıyor'

Külot satmanın henüz daha iyi bir yolu yok

Külot satmanın henüz daha iyi bir yolu yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Makyajdan önce ve makyajdan sonra! Her kadın aslında Hollywood yıldızı

Değişim 'vay be' dedirtiyor

Artık kimse 'mükemmel' standartlara uymak zorunda değil!

Artık kimse 'mükemmel' standartlara uymak zorunda değil!

Saçlarının uzunluğu 1 metreden fazla olan kadın bakın sırrını neye bağlıyor!

Saçlarının sırrını bakın neye bağlıyor!

Sevgililer Günü'nde güzelliğinizi çekici dudaklar ile tamamlayın

Sevgililer Günü'nde güzelliğinizi çekici dudaklar ile tamamlayın

Bütün parasını göğüs estetiğine harcadı ama aynaya baktığında hayatının şokunu yaşadı

Bütün parasını bunun için harcadı

Kim Kardashian'ın güzellik sırrı şaşkına çevirdi! 'Gülümsememek'

Meğer bu yüzden yapıyormuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.