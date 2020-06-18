Kredi kart taksit süresi arttı mı? Resmi Gazete’de yayınlandı!

Kredi kartı kullananlar için önemli bir gelişme Resmi Gazete’de yayınlandı. Havayolları, konaklama, seyahat acenteleri ile ilgili kredi kartı kullanıcılarının yurt içine yönelik yaptığı harcamaların taksit süresi 12 aydan 18 aya çıktı!

Kredi kartı taksit sayısı hangi harcamalara göre artacak?



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikle havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda kredi kartı taksit sayısı arttırıldı.

Kredi kartı taksit sayısı sadece yurtiçi harcamalarda geçerli!



Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi. Buna göre, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içindeki harcamalarda taksit sayısı 18 ay olarak uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da söz konusu harcamalarda kredi kartı taksit sınırını 9 Haziran'da 12 aydan 18 aya yükseltmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:



