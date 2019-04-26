Kredi limitinin düşürülmesini isteyince sigorta ücreti kestiler

Heyet kararında, "Alınan ücretin kanun ve yönetmeliklere açıkça aykırı olduğu, haksız kazanç yoluna gidildiği, alınan ücretin tamamının iadesi gerektiği, tüketici talebinin yerinde olduğu kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine söz konusu banka, tüketicinin kredili mevduat hesabını 5 bin liraya indirdi. S.B. daha sonra banka hesaplarını incelediğinde, kendisinin bilgisi olmadan kredili mevduat hesabından "sigorta poliçesi" adı altında 106,31 liranın kesildiğini fark etti.

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan S.B. maaş hesabı olan bankadaki 8 bin liralık kredili mevduat hesabının limitinin 5 bin liraya düşürülmesini istedi.

Bankanın hakem heyetinin kararı üzerine hesaptan kesilen 106,31 lirayı iade ettiği öğrenildi.

- "Hakem Heyetlerine müracaat etmelerini bekliyoruz"

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nesih Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicinin 8 bin lira olan kredi mevduat hesabının 5 bin liraya indirilmesi talebi üzerine bankanın tüketicinin bilgisi olmadan sigorta poliçesi düzenlediğini belirtti.

Bankaların alabilecekleri ücretlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BBDK) yönetmeliğinde belirlendiğini ifade eden Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Yeni yasamızda bankaların tüketiciden alabilecekleri fiyatlar sınırlandırıldı. BDK yönetmeliğinde yer alan ücretlerin dışında her hangi bir ücret alınamaz. Alınacak bütün ücretlerde de tüketicinin onayının alınması zorunludur. Burada tüketicinin her hangi talebi olmadan ve onayı alınmadan sigorta poliçesi düzenleniyor ve para kesiliyor. Burada tüketicinin talebi Hakem Heyetimizce haklı bulundu ve iadesine karar verdi. Bankaların faiz dışı gelirlerinde yeni yasayla beraber bir gerileme söz konusu oldu. Bunun zararını çıkarmak isteyen bankalar tüketicilere farklı adlar altında farklı şekillerde bazı ücretler kesme yoluna gidebiliyorlar."

Tanrıverdi, tüketicilere hesaplarını sürekli kontrol etmelerini ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili hakem heyetlerine başvurmalarını istedi.

