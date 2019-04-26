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Kredi limitinin düşürülmesini isteyince sigorta ücreti kestiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti, bir bankanın, kredili mevduat hesabının limitinin düşürülmesini isteyen tüketiciden bilgisi olmadan "sigorta poliçesi" adı altında kestiği 106,31 liranın iadesine karar verdi - Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nesih Tanrıverdi: - "Bankaların faiz dışı gelirlerinde yeni yasayla beraber bir gerileme söz konusu oldu. Bunun zararını çıkarmak isteyen bankalar, tüketicilere farklı adlar altında farklı şekillerde bazı ücretler kesme yoluna gidebiliyorlar"

ERSOY SEVİNÇ - Kahramanmaraş'ta tüketici hakem heyeti, bir bankanın, kredili mevduat hesabının limitinin düşürülmesini isteyen tüketiciden, bilgisi olmadan "sigorta poliçesi" adı altında kestiği 106,31 liranın iade edilmesine karar verdi.

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan S.B. maaş hesabı olan bankadaki 8 bin liralık kredili mevduat hesabının limitinin 5 bin liraya düşürülmesini istedi.

Bunun üzerine söz konusu banka, tüketicinin kredili mevduat hesabını 5 bin liraya indirdi. S.B. daha sonra banka hesaplarını incelediğinde, kendisinin bilgisi olmadan kredili mevduat hesabından "sigorta poliçesi" adı altında 106,31 liranın kesildiğini fark etti.

Onikişubat İlçe Hakem Heyetine müracaat eden S.B, kendisine bilgi verilmeden ferdi kaza sigortası yapılarak poliçesi düzenlendiğini belirtti.

Şikayet üzerine toplanan heyetin bankanın kestiği sigorta ücretinin iadesini kararlaştırdı.

Heyet kararında, "Alınan ücretin kanun ve yönetmeliklere açıkça aykırı olduğu, haksız kazanç yoluna gidildiği, alınan ücretin tamamının iadesi gerektiği, tüketici talebinin yerinde olduğu kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Bankanın hakem heyetinin kararı üzerine hesaptan kesilen 106,31 lirayı iade ettiği öğrenildi.

- "Hakem Heyetlerine müracaat etmelerini bekliyoruz"

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nesih Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicinin 8 bin lira olan kredi mevduat hesabının 5 bin liraya indirilmesi talebi üzerine bankanın tüketicinin bilgisi olmadan sigorta poliçesi düzenlediğini belirtti.

Bankaların alabilecekleri ücretlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BBDK) yönetmeliğinde belirlendiğini ifade eden Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Yeni yasamızda bankaların tüketiciden alabilecekleri fiyatlar sınırlandırıldı. BDK yönetmeliğinde yer alan ücretlerin dışında her hangi bir ücret alınamaz. Alınacak bütün ücretlerde de tüketicinin onayının alınması zorunludur. Burada tüketicinin her hangi talebi olmadan ve onayı alınmadan sigorta poliçesi düzenleniyor ve para kesiliyor. Burada tüketicinin talebi Hakem Heyetimizce haklı bulundu ve iadesine karar verdi. Bankaların faiz dışı gelirlerinde yeni yasayla beraber bir gerileme söz konusu oldu. Bunun zararını çıkarmak isteyen bankalar tüketicilere farklı adlar altında farklı şekillerde bazı ücretler kesme yoluna gidebiliyorlar."

Tanrıverdi, tüketicilere hesaplarını sürekli kontrol etmelerini ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili hakem heyetlerine başvurmalarını istedi.

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