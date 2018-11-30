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'Kredi' vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, internet sitelerinde ve sosyal medyada reklam vererek, kredi notu düşük olan veya kara listeye alınan kişileri 'kredi çıkarma' vaadiyle dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

'Kredi' vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon: 17 gözaltı

Selda Hatun TAN- Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, internet sitelerinde ve sosyal medyada reklam vererek, kredi notu düşük olan veya kara listeye alınan kişileri 'kredi çıkarma' vaadiyle dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Grup Amirliği ekipleri, internet sitelerinde ve sosyal medyada reklam verip, kredi notu düşük olan veya kara listeye alınan kişileri 'kredi çıkarmak' vaadiyle dolandıran şüphelileri takibe aldı. Polisin Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız 2 tabanca, bu tabancalara ait 12 mermi, bir miktar esrar, ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda suçta kullanılan banka kartı, mağdurların bulunduğu listeler ve 'dolandırıcılık' suçunda kullanılan çok sayıda telefon ile 'açık hat' denilen, genellikle yabancı uyruklular adına çıkarılan SIM kartlar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kurulan örgüte üye olmak', 'örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma açıldı.

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