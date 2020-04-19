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Kremlere servet dökmenize gerek yok! Evinizdeki malzemelerle cilt bakım önerileri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Herkes sivilcesiz, siyah noktasız bebek gibi bir cilde sahip olmak ister. Böyle canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için kozmetiğe, güzellik merkezlerine avuç dolusu para ödemek zorunda değilsiniz. Evde de ışıltıyla parlayan bakımlı bir cilde sahip olabilirsiniz. Bunun için size kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerden oluşan harika bir rehber hazırladık.

Kremlere servet dökmenize gerek yok! Evinizdeki malzemelerle cilt bakım önerileri...

Her gün aynaya baktığınızda sağlıklı ve pürüzsüz bir ciltle karşılaşmak sizin de hakkınız. Bunun için bütçenizi sarsmanıza gerek yok. Mutfağınızdaki malzemelerle hem sağlıklı hem de etkili cilt bakım yöntemleri elde edebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız içerikle cildiniz bebeksi bir görünüme kavuşacak.

EVDE CİLT BAKIMININ İLK AŞAMASI: CİLT TEMİZLİĞİ

Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez cildinizi mutlaka temizlemelisiniz. Bunun için günlük yüz temizleme jeli kullanabilirsiniz. Böylece cildinizi günün kirinden ve yağından arındırabilirsiniz. Gözeneklerinizin tıkanarak, siyah nokta ve sivilce oluşumuna sebep olmasının önüne geçmiş olursunuz.

CİLT BAKIMININ OLMAZSA OLMAZI TONİKLER

Cilt temizliğinden sonra mutlaka tonik kullanılmalı. Böylece cilt yüzeyi ve gözenekler kolayca yatıştırılabilir. Gül suyu ve her mutfakta bulunan maden suyu tonik için sağlıklı bir seçim olabilir. Yüzünüze tonik uygulamak için pamuktan yararlanabilirsiniz. Eğer evinizdeki malzemelerle yeni tonik yapmak isterseniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Bunun için 2 su bardağı suyla 1 yemek kaşığı sirkeyi karıştırın. Her gün yüzünüze bu toniği uygulayabilirsiniz.

CİLDE NEFES ALDIRALIM: ÖLÜ HÜCRELERDEN KURTULMA ZAMANI

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Cilt bakımının olmazsa olmazı ölü derilerden kurtulmaya yarayan peeling aşaması. Yüzünüzü ölü derilerden arındırarak, bebek gibi yumuşak bir cilde sahip olabilirsiniz. Evinizdeki malzemelerle hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı peelingler yapabilirsiniz. Peelingi haftada bir kez yaparak cildinize kaybettiği canlılığı kazandırabilirsiniz. Peeling yaparken yüzünüze dairesel hareketler ile masaj yapmayı da ihmal etmeyin.

Evinizde doğal malzemelerle peeling yapmak için 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı toz şekere ihtiyacınız var. Bir kase içerisinde her iki malzemeyi iyice karıştırın. Sonra fırça yardımıyla yüzünüze sürün ve dairesel hareketlerle masaj yapın. Masaj yaptıktan sonra ılık suyla yüzünüzü temizleyin.

EVDE CİLT BAKIMININ SON AŞAMASI: MASKE VE NEMLENDİRME

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Cildinizi, kuruyup yaşlanmaktan koruyan cilt bakımının son aşaması nemlendirme ve maskeyle karşınızdayız. Sabah cildinizi temizledikten sonra ve gece uyumadan önce yüzünüze, göz altlarınıza mutlaka nemlendirici uygulamalısınız. Ayrıca belirli aralıklarla maske yaparak cildinizi canlandırabilirsiniz. Kahve maskesini evinizde uygulayabilirsiniz. Bunun için 4 yemek kaşığı kakao, 4 yemek kaşığı kahve ile 8 yemek kaşığı sütü, 1 yemek kaşığı limon suyunu homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Cildinize fırça kullanarak sürüp, kuruyana kadar bekletin. Sonrasın ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada bir kez uygulayabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
krem, cilt bakım,

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