Kremlere servet dökmenize gerek yok! Evinizdeki malzemelerle cilt bakım önerileri...

Her gün aynaya baktığınızda sağlıklı ve pürüzsüz bir ciltle karşılaşmak sizin de hakkınız. Bunun için bütçenizi sarsmanıza gerek yok. Mutfağınızdaki malzemelerle hem sağlıklı hem de etkili cilt bakım yöntemleri elde edebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız içerikle cildiniz bebeksi bir görünüme kavuşacak.

EVDE CİLT BAKIMININ İLK AŞAMASI: CİLT TEMİZLİĞİ

Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez cildinizi mutlaka temizlemelisiniz. Bunun için günlük yüz temizleme jeli kullanabilirsiniz. Böylece cildinizi günün kirinden ve yağından arındırabilirsiniz. Gözeneklerinizin tıkanarak, siyah nokta ve sivilce oluşumuna sebep olmasının önüne geçmiş olursunuz.

CİLT BAKIMININ OLMAZSA OLMAZI TONİKLER

Cilt temizliğinden sonra mutlaka tonik kullanılmalı. Böylece cilt yüzeyi ve gözenekler kolayca yatıştırılabilir. Gül suyu ve her mutfakta bulunan maden suyu tonik için sağlıklı bir seçim olabilir. Yüzünüze tonik uygulamak için pamuktan yararlanabilirsiniz. Eğer evinizdeki malzemelerle yeni tonik yapmak isterseniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Bunun için 2 su bardağı suyla 1 yemek kaşığı sirkeyi karıştırın. Her gün yüzünüze bu toniği uygulayabilirsiniz.