Kremlin: İddialar küstahça, asılsız, kabul edilemez

Rus muhalif Alexei Navalny zehirlenme olayının arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bulunduğunu söyleyerek, "Bu suçun arkasında Putin’in olduğunu iddia ediyorum ve başka alternatife sahip değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Rus muhalifin iddiasına Kremlin’den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu iddiaya sert tepki göstererek Putin’e yönelik iddiaların "küstahça, asılsız ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Peskov, "Rusya Devlet Başkanı’na yönelik bu tür suçlamaların kesinlikle asılsız ve kabul edilemez olduğuna inanıyoruz" dedi.

Navalny’nin hakaretlerle dolu olan söyleminin kendilerini Devlet Başkanı ile aynı seviyeye koymaya çalışanların iyi bildiği bir yöntem olduğunu belirten Peskov, Putin’in siyasi mücadeledeki gerçek rakiplerinin diğer kişiler olduğunu ifade etti.

Navalny, "Onlar yarı ve marjinal değiller, gerçek muhaliflerdir. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda bu konuda herhangi bir yorumda bulunmayacağız veya açıklama yapmayacağız" diye konuştu.