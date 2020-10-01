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Kremlin: İddialar küstahça, asılsız, kabul edilemez

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Alexei Navalny’nin zehirlenme olayının arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olduğu yönündeki iddiası için, "Küstahça, asılsız, kabul edilemez" dedi.

Kremlin: İddialar küstahça, asılsız, kabul edilemez

Rus muhalif Alexei Navalny zehirlenme olayının arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bulunduğunu söyleyerek, "Bu suçun arkasında Putin’in olduğunu iddia ediyorum ve başka alternatife sahip değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Rus muhalifin iddiasına Kremlin’den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu iddiaya sert tepki göstererek Putin’e yönelik iddiaların "küstahça, asılsız ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Peskov, "Rusya Devlet Başkanı’na yönelik bu tür suçlamaların kesinlikle asılsız ve kabul edilemez olduğuna inanıyoruz" dedi.

Navalny’nin hakaretlerle dolu olan söyleminin kendilerini Devlet Başkanı ile aynı seviyeye koymaya çalışanların iyi bildiği bir yöntem olduğunu belirten Peskov, Putin’in siyasi mücadeledeki gerçek rakiplerinin diğer kişiler olduğunu ifade etti.

Navalny, "Onlar yarı ve marjinal değiller, gerçek muhaliflerdir. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda bu konuda herhangi bir yorumda bulunmayacağız veya açıklama yapmayacağız" diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın Navalny’nin zehirlenme olayına yönelik soruşturma yapılmasına dair güvence verirken, bunun için Rusya’nın Navalny’den alınan örneklere dair bilgi alması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Navalny’nin Rusya’ya dönme planına değinen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Herhangi bir Rus vatandaşı her an evine dönebilir, burada kahramanlık yoktur. Ülkemizde tedavi görebiliyorlar ve neredeyse herkes bunu yapıyor. Ülkemizde hayatlar kurtarılıyor ve bu hastanın hayatı da Rusya’da kurtarıldı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Omsk kentinden 20 Ağustos’ta Moskova’ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, 22 Ağustos’ta tedavisi için Almanya’nın başkenti Berlin’e getirilmişti. Berlin’deki Charite Hastanesi 24 Ağustos’ta Navalny’nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi’ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos’ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı ifade edilmişti.

Geçtiğimiz 2 Eylül’de ise Navalny’nin kan örneklerinde Novichok ile zehirlendiğine dair “kesin kanıtlar” bulunduğu belirtilmişti.

Navalny’nin ailesi ise Rus muhalifin zehirlenmesinde Rusya’nın sorumlu olduğunu savunmuş, ancak Kremlin Sarayı iddiaları yalanlamıştı.

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