Kremlin Sarayı nerede, hangi ülkede? Putin'e İHA'lı saldırı girişimi

Kremlin Sarayı ile ilgili araştırmalar son dakika haberinin ardından hız kazandı. Ukrayna ordusu tarafından Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutu olan Kremlin Sarayı’na dün gece insansız hava araçları ile saldırı girişiminde bulunduğu aktarıldı. Bu haberler sonrası Kremlin Sarayı'nın yeri ve konumu merak konusu oldu. İşte Kremlin Sarayı ile ilgili bilgiler...

KREMLİN SARAYI NEREDE?

Kremlin Sarayı, Rusya'dadır. Kremlin Sarayı, 125 metre uzunluğunda, 47 metre yüksekliğindedir. Sarayın toplam alanı yaklaşık 25.000 metrekaredir. Öte yandan sarayın odası 700'den fazladır.

Kremlin Sarayı'nın binaları iç avluya sahip bir şekil oluşturmaktadır.

KREMLİN HANGİ ÜLKEDE?

Rus kentinin merkezinde bulunan muhkim yapılar bütünü olan Kremlin Sarayı, ülkenin bir simgesi durumuna gelmiştir.

KREMLİN SARAYI'NA İHA'LI SALDIRI GİRİŞİMİ

Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunuldu.

Rusya, Kremlin Sarayı'nı hedef alan iki insansız hava aracının düşürüldüğünü ve saldırının Putin'e suikast amacı taşıdığını açıkladı.

Putin’in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği ifade edildi.

