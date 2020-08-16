HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kremlin Sarayı üzerinde LGBTİ bayrağı uçurdular

Kremlin Sarayı üzerinde LGBTİ bayrağı uçurdular

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Rusya’nın Arhangelsk şehrinin eski Belediye Başkanı ve ressam Aleksandır Donskoy, güvenlik güçlerinin tutumunu protesto etmek amacıyla, Kremlin Sarayı’nın üzerinde LGBTİ bayrağı uçurdu.

Kremlin Sarayı üzerinde LGBTİ bayrağı uçurdular

Donskoy, Kremlin Sarayı’nın yanı başında bulunan Manejnaya Meydanı’nda gey, lezbiyen, biseksüel, transseksüel ve interseks bireylerin simgesi olan gökkuşağı renklerindeki bayrağı, uçan balonlara bağladıktan sonra, serbest bıraktı.

Balonların havaya kaldırdığı LGBTİ bayrağı rüzgarın etkisiyle Kremlin Sarayı’nın üzerinden uçtu.

Aynı zamanda ressam olan Donskoy, bu eylemi, polisin LGBTİ bayraklarına yönelik tutumunu ve kendi resim sergisinin geçen ay bilinmeyen kişiler tarafından basılıp dağıtılmasını protesto etmek üzere gerçekleştirdiğini söyledi.

Aleksandır Donskoy, 2005-2008 yılları arasında, Rusya’nın Arhangelsk şehrinin belediye başkanlığını yapmış, daha sonra diplomasının sahte olduğu iddiasıyla görevden alınmıştı. Donskoy, 2017 yılında eşcinsel olduğunu açıklamış ve gelecekte Rusya devlet başkanlığına aday olacağını söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSerenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a: Haydi aşkım, sen de atla!Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a: Haydi aşkım, sen de atla!
Brezilya'daki Kurtarıcı İsa heykeli yeniden açıldıBrezilya'daki Kurtarıcı İsa heykeli yeniden açıldı
Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Bir ülke daha aşı üretimine başlıyor!
Bir ülke daha aşı üretimine başlıyor!
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Diğer Haberler

Brezilya'daki Kurtarıcı İsa heykeli yeniden açıldı
Brezilya'daki Kurtarıcı İsa heykeli yeniden açıldı
NASA, Antalya'daki tarım arazilerinin fotoğrafını paylaştı
Antalya'daki tarım arazileri uzaydan görüntülendi
Ünlü çizgi filmin yaratıcısının oyuncağa tecavüz videosu infial yarattı
Oyuncak bebeğe tecavüz videosu infial yarattı
Koronavirüs salgını şişme bebek satışında patlamaya neden oldu
Koronavirüs salgını şişme bebek satışında patlamaya neden oldu
ABD basını: Korona fakir hastalığı mı?
ABD basını: Korona fakir hastalığı mı?
Yunan başbakanı Miçotakis ateşle oynuyor!
Yunan başbakanı Miçotakis ateşle oynuyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.