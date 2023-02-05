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  4. Kreşte 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! 'Kızımı kucağına alıp...'

Kreşte 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! 'Kızımı kucağına alıp...'

05.02.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde kreşte çalışan servis şoförü N.E.'nin (56), 6 yaşındaki kız çocuğu A.M.A.’ya cinsel istismar uyguladığı iddiası mahkemeye taşındı. Sanıktan şikayetçi olan baba B.A., "Kızım psikolog doktora N.E.’nin kendisini kucağına alıp salladığını söylemiş. Kızımı ’Prensesim’ diye seviyor, ceviz veriyormuş. Bir fotoğrafta da sanığın elinin çocuğun poposunda olduğunu gördüm" dedi. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık ise, "Çocuğu sevmekten öte başka kabahatim yok" ifadelerini kullandı.

Kreşte 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! 'Kızımı kucağına alıp...'

Mide bulandıran olay, 2020 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşin şoförü N.E. (56), 6 yaşındaki A.M.A.’ya cinsel istismarda bulundu. Kızlarının farklı hareketler sergilemesinden şüphelenen aile A.M.A.’yı pedagoga götürdü. Pedagogun kızlarının kreşin servis şoförü tarafından istismara maruz kaldığını anlatması üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.E., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

"KIZIMI KUCAĞINA ALIP SALLIYORMUŞ"

Sanık hakkında "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan açılan davanın duruşması, 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık N.E., A.M.A.’nın babası B.A., tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanıktan şikayetçi olan B.A., "Çocuğumun iyi bir eğitim alması için onu kreşe gönderdim. Bir süre sonra kızım farklı hareketlerde bulunmaya başladı. Bu olaylar sonrasında eşimle birlikte hemen psikoloğa başvurduk. Psikolog doktor çocuğumuzun cinsel istismara maruz kaldığını ve buna dair delillerin olduğunu söyledi. Bunu yapan kişinin de kreşin servis şoförü N.E. olduğunu belirtti. Durumu hemen polise bildirdik ve şikayetçi olduk. Kızım psikolog doktora N.E.’nin kendisini kucağına alıp salladığını söylemiş. Kızımı ’Prensesim’ diye seviyor, ceviz veriyormuş. Bir fotoğrafta da sanığın elinin çocuğun poposunda olduğunu gördüm. Baba olarak sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"KADIN FİGÜRÜ OYUNCAĞI, ERKEK FİGÜRÜNÜN KUCAĞINA OTURTARAK OYNUYORDU"

A.M.A. ile olay tarihinde konuşan pedagog C.A., "2 yıl önce A.M.A.’nın anne ve babası bana, kızlarının kuzenine ilginç davranışları olduğundan bahsetti. Hemen çocukla görüşmek istedim. Görüşmemizde A.M.A., kadın figürü oyuncağı erkek figürünün kucağına oturtarak oynuyordu. A.M.A. bana, ’N.E. amca bana hep ceviz veriyor, odasında kucağına alıyor. Odasında kırık bir koltuk var’ dedi. İki defa çocukla görüştüm, ikisinde de aynı şeyleri anlattı" diye konuştu.

"ANLATILDIĞI GİBİ BİR DURUMA ŞAHİT OLMADIM"

Kreşte öğretmenlik yapan N.T. ise, "Okulda 3 yıl çalıştım. N.E. kız erkek ayırt etmeksizin bütün çocukları çok severdi. Anlatıldığı gibi bir duruma şahit olmadım" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞU SEVMEKTEN ÖTE BAŞKA KABAHATİM YOK"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık N.E. ise, "A.M.A.’ın babası B.A.’yı tanırım, sürekli konuşurduk. B.A.’nın bunu benden ummasına çok şaşırdım. B.A. yurt dışında çalıştığı için kızı onu pek göremiyordu. A.M.A., babasını tanıdığımı bildiği için sürekli bana ’Babam ne zaman gelecek?’ diyordu. Çocuğu sevmekten öte başka kabahatim yok. Ceviz verdim, bunda ne var anlamadım. Bana neden bu yapıldı? İnsan için kaldırılacak durum değil. Oradaki çocuklar benim için melek" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığının tutuksuz halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kocaeli kreş

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