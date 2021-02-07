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Kreşte dehşet! Oyuncağın içine yerleştirilen ses kayıt cihazı ortaya çıkardı

07.02.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Kreşte dehşet! Oyuncağın içine yerleştirilen ses kayıt cihazı ortaya çıkardı

Mersin'de kreşe gönderdiği 2 yaşındaki kızına şiddet uygulandığından şüphelenen anne, oyuncak ayısının içine yerleştirdiği ses kayıt cihazı ile kreşte yaşanan şiddeti ve küfürleri ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulan kreşin faaliyetlerine ise son verildi.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı 50'nci Yıl Mahallesi'nde bulunan bir gündüz bakım evinde yaşandığı iddia edilen olaylar kan dondurdu. 2 yaşındaki kızı İ.D.'yi kreşe gönderen anne Ş.D., son aylarda davranışlarında değişiklik fark edince kreş yönetimiyle konuştu. Kreşe giden anne Ş.D., görüntüleri incelemek istedi ancak olumlu yanıt alamadı. Anne Ş.D., bunun üzerine 21 Ocak'ta kızının oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirerek kreşe gönderdi. Bir gün sonra kayıt cihazını dinleyen anne Ş.D., duyduklarına inanamadı. Diğer veliler de ses kayıtlarını dinleyince şok geçirdi. Veliler çocuklarına kreşte şiddet uygulandığı gerekçesiyle 29 Ocak'ta suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından kreşin faaliyetlerine son verildi.

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GÖRÜNTÜLER İZLETİLMEYİNCE ŞÜPHELENDİ

Kreşteki şiddet iddialarını ortaya çıkartan anne Ş.D., "Kızımı 1 buçuk yıl boyunca bu kreşe gönderdim. Geçmişte yüzünde, kolunda kızarlık ve çizikler oluyordu. Sorduğumuzda ise oyun oynarken meydana geldiğini söylüyorlardı. Son zamanlarda agresifleşmeye ve saldırgan olmaya başladı. Tavırları değişti. Oyuncaklarını duvara fırlatıyor, sürekli 'sus konuşma' diyor. Ben de bunun üzerine kreşe giderek kızımdaki değişikliği sordum. Bana kreşte herhangi bir şey yaşanmadığını söylediler. Görüntüleri izlemek istedim ancak izin vermediler. Bahane ürettiler. Görüntülerin silindiğini söylediler" dedi.

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'SES KAYITLARINI DİNLEYİNCE ŞOK GEÇİRDİM'

Görüntülerin izletilmemesinden ve kreş yönetiminin tavırlarından şüphelenen anne Ş.D., "Görüntüler izletilmeyince daha fazla şüphelendim. Kreşte çocuklara kötü davranıldığını düşündüm. Kızımın oyuncağının içine ses kayıt cihazı koydum. Bir gün sonra kayıtları dinleyince şok oldum. Kızım sürekli ağlıyordu ve kreşin yöneticisi R.H.K.'nin kızıma küfür ettiğini duydum. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ses kayıtlarının tamamını dinleyemedim. Hemen avukatımıza giderek durumu anlattım. Kayıtları verdim. Asıl kötü taraflar kaydının devamında imiş. Ben oraya kadar dinleyemedim, yüreğim yetmedi. Kızıma küfür etmiş" diye konuştu.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Kreş sahipleri S.M.K.ve R.H.K. ile 3 öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunan anne Ş.D., "Bu kişilerin en ağır cezayı almasını ve bir daha bu tür işleri yapmamalarını istiyorum. Çünkü çocuklara neler yaptıklarını bilmiyoruz. Bugün benim çocuğuma yapılan yarın başka çocuklara yapılabilir. Adalete güveniyorum." ifadelerini kullandı.

'KREŞİN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ'

Mağdur ailelerin avukatı Gamze Ceneviz de şikayet üzerine kreş faaliyetlerine son verildiğini belirterek, "Müvekkilim bana ulaştığında hemen harekete geçtik. Mevcut ses kayıtlarını titizlikle dinledim. Müvekkilim bana sadece kreşteki ses kayıtlarından bahsetti. Bu bile başlı başına bir skandal. Kayıtların tamamını dinlediğimde duyduklarıma inanamadım. Servis aracındaki ses kayıtlarından 2 yaşındaki kız çocuğuna yönelik ağır hakaretler, küfürler, darp verileri elde ettik. Bunun üzerine hem idari hem de adli başvurumuzu yaptık. Kurum sahipleri ve çalışanlar hakkında şikayetçi olduk. Görüntüleri elde edemedik, izlememize engel oldular ama savcılık konuya el attı. Şu an kreşin faaliyetlerine son verilmiş durumda. Biz kamera kayıtlarının izlenmesini ve çocuklarımızın tamamına neler yapıldığını ortaya çıkartılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

DHA

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