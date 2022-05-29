HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kripto para: ABD'ye göre geçen ayki büyük soygunun arkasında Kuzey Kore var

Kripto para: ABD'ye göre geçen ayki büyük soygunun arkasında Kuzey Kore var

29.05.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Hazine Bakanlığı, popüler video oyunu Axie Infinity'nin bağlı olduğu Ronin Network'ten geçen ay yüz milyonlarca milyon dolarlık kripto para çalanların, Kuzey Kore'nin desteklediği bilgisayar korsanları olduğunu açıkladı.

Kripto para: ABD'ye göre geçen ayki büyük soygunun arkasında Kuzey Kore var

Bilgisayar korsanlarının kullandığı kripto para hesabının, Kuzey Koreli hacker grupları Lazarus ve APT38 tarafından kontrol edildiği saptandı.

Ronin Network'ten yaklaşık 615 milyon dolarlık kripto para çalınmış, olay dünyanın en büyük ikinci kripto para soygunu olarak kayıtlara geçmişti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) nükleer programı nedeniyle yaptırım uyguladığı Kuzey Kore'nin uzun süredir kripto para borsalarını ve sitelerini hedef aldığı biliniyor.

BM: KRİPTO SOYGUNLAR BÜYÜK GELİR KAYNAĞI

BM'ye göre, ülkenin "kripto soygunları" nükleer ve balistik füze programları için de büyük bir gelir kaynağı.

Kuzey Kore'nin siber programını 1990'ların ortasından bu yana aktif şekilde kullandığı biliniyor.

ABD ordusunun geçen yıl yayımladığı bir raporda, ülkenin "Büro 121" adlı siber savaş biriminde 6 bin kişinin görev yaptığı; birimin Belearus, Çin, Hindistan, Malezya ve Rusya dahil bir.çok ülkede faaliyet gösterdiği belirtilmişti.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nden, ilk etapta Lazarus Grubu'nu kara listeye almasını ve grup üyelerinin mal varlıklarını dondurmasını istiyor.

Reuters haber ajansı, buna ilişkin bir karar tasarısının Çarşamba günü Konsey'e sunulduğunu bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yardımcısı Sayan açıkladı! Siber suçların cirit attığı bir yer olacakBakan Yardımcısı Sayan açıkladı! Siber suçların cirit attığı bir yer olacak
Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...
Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Imran Han'dan ültimatom: ''6 gün veriyorum yoksa...''

Imran Han'dan ültimatom: ''6 gün veriyorum yoksa...''

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.