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Kritik Erdoğan-Putin görüşmesi Soçi'de başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider görüşme

Kritik Erdoğan-Putin görüşmesi Soçi'de başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Bu davetin gerçekten bölgede kritik günler yaşadığımız sürece fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu süreç öncesinde de bu konuda yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Bu görüşmeyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınması sağlanacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşme çok ciddi fırsatlar sağlayacak.

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erdoğan putin Soçi

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