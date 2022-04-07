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Kritik eşik aşıldı: İlk kez insan akciğerinde görüldü!

07.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava kirliliği, çevre kirliliği ve küresel ısınma gibi çevresel faktörlerin her geçen gün canlılar üzerindeki tehlikesi bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Uzun süredir dünya gündeminde olan ve çevre örgütlerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı mikroplastiklerle ilgili dehşet verici bir durum orataya çıktı. Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinin derinliklerinde görüldü!

Kritik eşik aşıldı: İlk kez insan akciğerinde görüldü!

Mikroplastik kirliliği, ilk defa yaşayan insanların akciğerlerinin derinliklerinde tespit edildi. Mikroplastik partikülleri hemen hemen incelenen bütün örneklerde görüldü.

The Guardian’da yer alan habere göre, ameliyat geçiren 13 kişinin akciğerlerinden alınan örneklerin 11’inde mikroplastik tespit edildi. En sık görülen partikül, plastik paketlerde ve şişelerde kullanılan polipropilen oldu.

"BULMAYI BEKLEMİYORDUK"

Britanya’da araştırmayı yürütenlerden bilim insanı Laura Sadofsky, “Akciğerlerin en alt bölgesinde en fazla miktarda partikülü bulmayı beklemiyorduk. Akciğerlerin alt kısımlarında hava yolları daha dar olduğu için bu boyuttaki partiküllerin filtreleneceğini ya da derine inmeden sıkışacağını tahmin ederdik” dedi.

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Sadofsky, “Bu veriler, hava kirliliği, mikroplastikler ve insan sağlığı üzerinde büyük bir bilgi sunuyor” dedi.

Daha önce yapılan iki araştırmada, hayatını kaybeden insanlarda yapılan otopsilerde akciğer dokusunda mikroplastik görülmüştü.

KANDA TESPİT EDİLMİŞTİ

İnsanların gıda ve su tüketirken yutmak dışında küçük partikülleri nefes alırken de içine çektiği biliniyordu.

Mart ayında yapılan bir araştırmada mikroplastikler ilk kez insan kanında tespit edilmişti. Mikroplastiklerin sağlığa etkisi henüz bilinmese de bilim insanları hücrelere zarar verebileceğini söylüyor. (T24)


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