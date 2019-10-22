Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan-Putin ortak basın açıklaması yapıyor

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği konusunda tarihi bir mutabakata imza attık. 150 saatin sonunda Türk-Rus ortak devriyesi başlayacak.

Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur.

Rus dostlarımızın endişelerinin giderilmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Bundan sonraki süreçteki ana gayemiz, istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir.

Ortak çabalarımız neticesinde Soçi muhtırası dahil pek çok karara imza attık.

Akkuyu ve Türk Akım projelerinde işbirliğimiz sürüyor. S-400'ler de beklediğimiz takvim çerçevesinde teslimatlar yapılıyor. Savunma sanayi alanında da ciddi adımlar atıyoruz

Ana gündemimiz Suriye'deki gelişmeler oldu. Pek çok önemli karara imza attık.

Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türkiye’nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürtler arasında kapsayıcı bir diyalog başlatılması gerekiyor.

Barış ve istikrarı Suriye ve Türkiye birlikte sağlayacak. İnsani yardım konusunu da görüştük. Suriyeli göçmenler en kısa sürede vatanlarına dönebilmeli.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Barış Pınarı Harekatı'na verilen aranın son gününde gerçekleşen toplantı büyük bir önem taşıyor. İki lider görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

'HAREKATA ÇOK CİDDİ FIRSATLAR SAĞLAYACAK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Bu davetin gerçekten bölgede kritik günler yaşadığımız sürece fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu süreç öncesinde de bu konuda yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Bu görüşmeyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınması sağlanacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşme çok ciddi fırsatlar sağlayacak."

'BU GÖRÜŞME ÇOK VERİMLİ OLACAK'



Putin'in açıklamasından satır başları:

Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak.



