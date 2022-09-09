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Kriz sonrası Avrupalıların gözü Türkiye'ye döndü! Soba siparişi yağıyor... 19 kat arttı

09.09.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji krizi, kış ayları öncesi Avrupalıları farklı ısınma yollarına itti. Son olarak Rusya'nın, doğal gaz akışını kesmesi sonrası tedirgin olan Avrupalılar için sobayla ısınmak da seçenek haline geldi. Geçen yıl yurt dışından 5-6 sipariş aldığını söyleyen üreticiler şu anda ise eylül ayına kadar 100'ün üzerinde sipariş olduğunu ifade etti.

Kriz sonrası Avrupalıların gözü Türkiye'ye döndü! Soba siparişi yağıyor... 19 kat arttı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünyaya etkilerinden biri de enerji krizi oldu. Avrupa ile Rusya'nın karşılıklı politikaları sonrası Batı'da başlayan doğal gaz krizi, kış ayları öncesi insanları tedirgin etti. Isınmak için farklı yollar arayan Avrupalıların, sobaya da başvurduğu öğrenildi. Gurbetçilerin, yaşadığı ülkeye soba alarak döndüğü ifade edilirken yurt dışına siparişlerin ise 19 kat arttığı belirtildi...

TÜRKİYE'YE SİPARİŞ YAĞIYOR

Enerji krizi nedeniyle sobaya dönen Avrupa’dan, Türkiye’ye sipariş yağıyor. Ankara Ulus’ta soba üretimi yapan Gökhan Aybar, yurt dışına gönderilen ürünlerden 400-500 euro arası ekstra ücret alınmasına rağmen son 4 ayda siparişlerin arttığına dikkat çekti. Yenişafak'ın haberine göre Aybar, “Geçtiğimiz yıl yurt dışına 5-6 satışımız varken bu yıl eylül ayına kadar 100’ün üzerinde ürünü Avrupa’ya gönderdik. Ayrıca bu hafta sadece İtalya’ya gönderilmek üzere 125 sipariş aldık” dedi.

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GURBETÇİLER YANINDA GÖTÜRÜYOR

Yurt dışı siparişlerinin dışında Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin de Türkiye’den soba alarak yaşadıkları ülkelere götürdüklerini belirten Aybar, “Gurbetçiler kendi araçlarıyla sobayı götürdüğünde ekstra ücret ödemiyor. Bu nedenle Türkiye’den soba almak mantıklı geliyor. Doğal gaz parasına yetişemedikleri için soba aldıklarını söylüyorlar” dedi.

Aybar, Avrupa’dan gelenler nedeniyle Edirne ve Kırklareli’de de sobaya ilginin arttığını kaydetti.

HOLLANDALILAR FARKLI ISINMA YÖNTEMLERİNE GEÇİYOR

Hollanda’da yaşayan Orhan Altıparmak da soba alan gurbetçilerden. Altıparmak, “Geçtiğimiz kış son doğal gaz faturam 157 euro idi. Şu an kış gelmeden 350 euro ödemeye başladık. Hollanda’da devlet çalışmayana faturalarında yardım ediyor ama çalışana faturalarda en ufak destek yok” diye konuştu. Altıparmak, birçok Hollanda vatandaşının da soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi farklı ısınma yöntemlerini denemeye başladığı bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Avrupa soba
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