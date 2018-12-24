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KTÜ'de "Sağlık, Spor ve Teknoloji" sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 16:50 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan "Oyuna Atıl Tenise Katıl" adlı proje, "Sağlık, Spor ve Teknoloji" sempozyumunda anlatıldı - Proje Koordinatörü Murat Emirzeoğlu: - "Oynattığımız oyun konsolu ve yazılımının yerli olmaması içimde ukde kaldı. Aslında proje amaçlarımızdan biri de hem lise hem de üniversite gençlerine bunu göstermekti. Bu tür yazılımları yazma ve üretme, onların bu konudaki cesaretlerini artırmaktı"

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı doğrultusunda Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) hazırlanan "Oyuna Atıl Tenise Katıl" projesi kapsamında "Sağlık, Spor ve Teknoloji" sempozyumu düzenlendi.

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Bülbül, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, hareketsiz kalmanın şeker, uyku apnesi ve kalp rahatsızlığı gibi birçok hastalığı tetiklediğini belirterek çocuk ve gençlerin kullandığı tablet gibi teknolojik aletlerin hareketsiz kalmaya neden olduğunu söyledi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Arzu Erden ise Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre dünyada yüzde 27 oranında fiziksel hareketsizlik ile mücadele edildiğini aktardı. Bireylerin çocukluk gibi erken yaşta teknolojiyle tanışmasının zararlarına değinen Erden, ailelerin çocuklarını yetiştirme konusunda teknolojik aletleri kurtarıcı olarak gördüğünü ifade etti.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi ve Proje Koordinatörü Murat Emirzeoğlu, "Oyuna Atıl Tenise Katıl" projesi hakkında bilgi verdi.

Teknolojinin farklı bir yönünü bu projede gösterdiklerine işaret eden Emirzeoğlu, şöyle devam etti:

"Oynattığımız oyun konsolu ve yazılımının yerli olmaması içimde ukde kaldı. Aslında proje amaçlarımızdan biri de hem lise hem de üniversite gençlerine bunu göstermekti. Bu tür yazılımları yazma ve üretme, onların bu konudaki cesaretlerini artırmaktı. Bir diğer amacımız ise tenis oynayamayacak engelli bireylere oyun oynatarak onların spor yapmasını sağlamak."

Konuşmaların ardından Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Ülger, "Sağlıklı Yaşam İçin Yoga ve Pilates" konulu sunum gerçekleştirdi.

KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki sempozyuma, lise ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Salon girişinde kurulan platformda ise öğrenciler "Oyuna Atıl Tenise Katıl" oyun simülasyonuna katıldı.

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"Sağlık Spor ve Teknoloji" sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon

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