Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı doğrultusunda Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) hazırlanan "Oyuna Atıl Tenise Katıl" projesi kapsamında "Sağlık, Spor ve Teknoloji" sempozyumu düzenlendi.

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Bülbül, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, hareketsiz kalmanın şeker, uyku apnesi ve kalp rahatsızlığı gibi birçok hastalığı tetiklediğini belirterek çocuk ve gençlerin kullandığı tablet gibi teknolojik aletlerin hareketsiz kalmaya neden olduğunu söyledi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Arzu Erden ise Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre dünyada yüzde 27 oranında fiziksel hareketsizlik ile mücadele edildiğini aktardı. Bireylerin çocukluk gibi erken yaşta teknolojiyle tanışmasının zararlarına değinen Erden, ailelerin çocuklarını yetiştirme konusunda teknolojik aletleri kurtarıcı olarak gördüğünü ifade etti.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi ve Proje Koordinatörü Murat Emirzeoğlu, "Oyuna Atıl Tenise Katıl" projesi hakkında bilgi verdi.