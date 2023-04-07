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Kuaför anında 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladı! "Daha seksi ve genç görünüm sağlar"

07.04.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç kesimi, rengi ve stili tüm görünümü değiştirebiliyor. Her yaşın kendine yakışan ve güzelliği ortaya çıkaran saç stili bulunuyor. Bir kuaför özellikle 40 yaş üstü kadınların anında daha genç ve seksi görünmesini sağlayacak mucizevi saç stilini açıklayarak uzak durulaması gereken saç stillerini paylaştı.

Kuaför anında 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladı! "Daha seksi ve genç görünüm sağlar"

Bir saç modelinin oluşturulması sadece saniyeler alabilir ancak ufak değişimler kadınların tüm görünümünü değiştirebilir. YouTube'da 40 yaş üstü kadınların 10 yaş daha genç göstereceğini düşündüğü bazı basit stilleri paylaşan kuaför yapılması gereken saç stillerini açıkladı.

SAÇI DOĞRU ŞEKİLLENDİRMEK ÖNEMLİ

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Daha genç görünmek isteyen kadınlar için doğru saç kesimi ve rengi büyük önem taşır. Ancak kadınların kuaförden çıktıklarında o genç görünüm için saçlarını nasıl şekillendireceklerini bilmeleri önemlidir. Erin, orta uzunlukta ve uzun saçlar için en iyi yaşlanma karşıtı saç stillerini paylaştı. Bu stillerin "modern" olmakla birlikte "yaşa uygun" olduklarını vurguladı.

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"Genç görünmek için çok uğraşıyormuşum gibi abartılı görünmek istemiyorum ama modern ve genç görünmek istiyorum. Bence saç çok önemli." Erin'in 40 yaş üstü kadınlar için verdiği ilk stil tüyosu sadece birkaç saniye sürecek ama tüm farkı yaratabilir. Birçok kadının doğal olarak düz saçları vardır, ancak Erin "daha seksi" bir görünüm için saçlarınıza biraz hacim eklemeyi önerdi.

HACİMLİ GÖRÜNÜM DAHA SEKSİ VE GENÇ GÖSTERİYOR

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Saçı kafaya yapışıyormuş gibi düz kullanmak takmak yerine, başınızın tepesindeki saçları hacimlendirmek için bir fırça kullanın. Erin, bu kabarık görünümün sadece "çok basit" olmadığını, "kesinlikle daha seksi ve daha genç görünmenizi sağlayacağını" açıkladı.

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Kabarık, hacimli saçlar yüze çok yakışır ve yüzü çerçeveleyebilir, oysa toplu düz saçlar yüz hatlarını aşağı çekme riski yaratır. Erin, saçları tüm gün yerinde tutmak için, etkileyici bir saç spreyi dokunuşu kullanılmasını tavsiye etti.


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